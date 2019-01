Zakaj si želijo desničarski populisti podrediti ženske

Madžarskemu predsedniku Viktorju Orbanu so ženske že sporočile, da ne bodo tiho

Za svet brez seksizma ...

© Charlotte Cooper / Flickr

Če se Američani danes ozrejo po svetu, lahko povsod vidijo Donalde Trumpe. V Braziliji novi predsednik Jair Bolsonaro odobrava mučenje, grozi, da bo Brazilijo umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma, in daje vedeti, da bi bilo za državo najbolje, če bi imela vojaško diktaturo. Na Filipinih je predsednik Rodrigo Duterte nadzoroval zunajsodne poboje na tisoče domnevnih razpečevalcev drog in zagrozil vnovično uvedbo vojnega stanja v državi. Na Madžarskem je predsednik vlade Viktor Orban zatrl svobodne medije, omogočil bogatenje svojih pajdašev, povzročil strah in jezo ljudi zaradi beguncev. Na Poljskem je vladajoča konservativna stranka Zakon in pravičnost spodkopala neodvisnost vrhovnega sodišča. V Italiji voditelji demonizirajo priseljence, napadajo Evropsko unijo in se bratijo z nekdanjim Trumpovim svetovalcem Stevom Bannonom, v Atlanticu piše Peter Beinart.

Po njegovih besedah imamo avtoritarni nacionalizem v različnih državah. Tako v tistih, ki jih pesti recesija, kot tistih, ki imajo visoko rast. V nekaterih se širi strah pred priseljevanjem, v nekaterih ne. Eno stvar pa imajo avtokrati povsod po svetu skupno: vsi hočejo postaviti ženske v podrejen položaj.

Orbanov jezik je pogosto omalovažujoč in žaljiv do žensk. Na vprašanje, zakaj v kabinetu nima žensk, je leta 2015 odgovoril, da jih je le nekaj sposobnih biti kos stresu v politiki.

Orbanu so ženske že sporočile, da ne bodo tiho, poroča Guardian. Na decembrskih protestih proti novi Orbanovi delavski zakonodaji, ki so jo poimenovali »suženjska«, je poslanka demokratične opozicije Ágnes Vadai pojasnila, da se je opozicija zavestno odločila, da bodo množico protestnikov nagovorile samo ženske. Neodvisna poslanka Bernadett Szél je pojasnila, da se skupina poslank dogovarja o strategiji za povečanje pritiska. »Dogovarjamo se, in v prihodnosti boste zelo čutili to ‘moč žensk’,« je pojasnila.

Študije kažejo, da mnogi desničarski populisti uporabljajo jezik, ki je sovražen do žensk, pogosto zahtevajo vrnitev žensk k tradicionalnim vlogam. Andrea Petö, profesorica na oddelku študije spolov na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti, pojasnjuje, da je na Madžarskem na položajih v politiki manj žensk kot v sosednjih državah. Madžarska je med najslabšimi članicami EU, ko govorimo o zagotavljanju enakosti spolov. Med 133 poslanci vladajočih strank Fidesz in Krščanskodemokratske stranke je le 11 žensk.

Orbanov jezik je pogosto omalovažujoč in žaljiv do žensk. Na vprašanje, zakaj v kabinetu nima žensk, je leta 2015 odgovoril, da jih je le nekaj sposobnih biti kos stresu v politiki. Leta 2017 se je odgovoru na vprašanje o presenetljivem odpoklicu veleposlanice v ZDA Réke Szemerkényi izognil z besedami, da »ženskih zadev« ne komentira. Njegova vlada je lani prepovedala študije spolov na Madžarskem.

Zsuzsanna Szelényi, nekdanja poslanka stranke Fidesz, razlaga, da je Fidesz mačistična stranka. Márta Nagy, 27-letna psihologinja, ki se je udeležila več protestov, pravi, da politikom ne zaupa, osvežujoče pa je, da se je vključilo več žensk. Bernadett Szél je po decembrskih protestih zatrdila, da ženske ne bodo več tiho. »Poglejte ženske, ki nosijo te plakate in poglejte vlado Viktorja Orbana, potem se odločite, kaj želite,« je dodala.