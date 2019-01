Vsak je rdeč pod kožo

Tudi Milan Zver se je v prejšnjem življenju udinjal Partiji

Mlad perspektiven kader: Milan Zver, član zveze komunistov od 1979 do 1989

© Arhiv Mladine

Milan Zver je v bogati politični karieri nabral veliko funkcij. Je podpredsednik stranke SDS in vodja njenega odbora za izobraževanje, evropski poslanec, svoj čas je bil minister za šolstvo v vladi Janeza Janše, v začetku 90. let pa je bil v krogu Jožeta Pučnika. Pred tem je Zver zasedal položaj, na katerega je manj ponosen – bil je član zveze komunistov. In to ne eno ali dve leti, temveč celo desetletje, od 1979 do 1989, ko je dokončno postalo jasno, da partijska knjižica ne zagotavlja več uspešne politične kariere.