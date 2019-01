Skoraj filmska zgodba reševanja nekega kluba

Vzpon in padec Bele zvezde

Predstavljajte si, da ste na svojem poklicnem področju zelo dobri, nadpovprečno uspešni in izjemno produktivni, zato se za vaše usluge začnejo zanimati tudi številna tuja podjetja. Ponujajo vam boljše pogoje za delo in višje plačilo. Po tehtnem premisleku se odločite za selitev v tujino, saj vam bo to pomagalo pri naslednjem koraku vaše kariere. Izberete podjetje z dolgo tradicijo in velikim mednarodnim ugledom. Po podpisu pogodbe stvari lepo tečejo, povsem v skladu z dogovorom. Nato s poletjem v podjetje pride novi šef, spremeni vašo vlogo v podjetju, poleg tega pa vam podjetje ne izplača obljubljenega zneska za tekoči mesec. Nato ne prejmete plače še več mesecev, dokler se na obzorju, ob prehodu v novo leto, ne pojavi investitor, ki je pripravljen prevzeti podjetje in odplačati nastali dolg do zaposlenih. Vendar ta poskus propade. Kaj boste storili?

Pogodba vas s podjetjem namreč veže še za nekaj let, a ker vaš delodajalec ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev, lahko pogodbo enostransko prekinete in si najdete novega delodajalca. Lahko pa počakate in upate, da se bodo stvari uredile. Torej, da se bo stanje v družbi čudežno izboljšalo ter boste prejeli tisto, kar vam po pogodbi pripada.

Ne, to ni zgodba številnih tujih delavcev pri nas, ki jih nekateri delodajalci ožemajo in izsiljujejo do skrajnosti, pač pa je zgodba o nogometaših pri najstarejšem poljskem nogometnem klubu. Wisla iz Krakova, z vzdevkom Bela zvezda, je bila ustanovljena maja 1906. Gre za enega najuspešnejših poljskih klubov, ki pa se je v tekoči sezoni znašel v hudih finančnih težavah. Od decembra dalje se odvija napeta zgodba, polna preobratov o reševanju Bele zvezde pred bankrotom in ponovnim zagonom z dna poljske nogometne hierarhije.

Po solidni lanski sezoni, ko je klub poljsko prvenstvo končal na šestem mestu, je v začetku letošnje sledil velik šok: najboljšega strelca Carlitosa so za nekaj manj kot pol milijona evrov prodali rivalom v Legio iz Varšave. Ta znesek so v klubu porabili za odplačilo dolga, ki je nastal do občine zaradi uporabe, najema stadiona.

Kljub temu je bil uvod v sezono rezultatsko uspešen, a kaj kmalu so se začele kazati nove razpoke v klubskem delovanju. Igralci sploh niso prejemali plač, nekateri so na julijsko plačo čakali vse do januarja. Vzdušje v klubu se je zaradi neurejenih razmer iz tedna v teden slabšalo, sledila je rezultatska kriza, ob zimskem premoru je Wisla pristala šele na osmem mestu.

Decembra je na obzorju zasijala luč upanja, Wislo naj bi prevzel dvojec podjetnikov, Kambodžan Wanna Ly, član kraljeve družine, in Šved Mats Hartling prek njunih podjetij, Alelaga, s sedežem v Luksemburgu in Nobel Capital Partners s sedežem v Veliki Britaniji. Do 28. decembra bi morala v klub investirati 12 milijonov zlotov oz. 2,8 milijona evrov, nato bi lahko klub kupila za en evro. Ker tega nista storila, je kupčija v začetku januarja propadla.

Nato je sledil še udarec s strani Poljske nogometne zveze, Wisli so namreč odvzeli licenco za aktualno sezono, ker iz njenega poslovanja ni bilo jasno, kdo je njen lastnik. Hartling, ki je sodeloval pri neuspešnem prevzemu kluba, je še 5. januarja trdil, da mu pripada 40 odstotkov Wisle, kljub temu, da zanj ni plačal niti evra. Iz kluba pa so še dodali, da so novi lastniki ‘prevzeli’ 100-odstotni delež.

Uradna obrazložitev se je glasila, da je do odvzema licence prišlo zaradi “nejasnega pravnega poslovanja kluba”. Predsednik zveze Boniek je Wislo obtožil “laži, zavajanja javnosti in navijačev” ter izpostavil sumljive finančne in organizacijske metode vodenja kluba. Poleg tega so vodilni na zvezi vse informacije o klubu dobili prek medijev, zdelo se je, da bo Bela zvezda vsak čas potonila.

Približno teden dni kasneje, 11. januarja, je na Poljski nogometni zvezi prišlo do novega obrata. Wisli so vrnili licenco, kar bi pomenilo, da lahko nadaljuje s sezono v prvi ligi. Dotedanja uprava kluba na čelu s predsednico Marzeno Sarapato je odstopila, klub pa je prevzel Rafal Wislocki. Vendar je kmalu zatem, še isti dan, sledila nova sankcija. Licenca jim je bila odvzeta zaradi slabe finančne kondicije kluba, tj. neplačevanja igralcev. Na zvezi so poudarili, da se situacija v klubu iz ure v uro spreminja. Prejeli so le del dokumentacije, ki so jo od kluba zahtevali.

Ko je že vse kazalo, da bo eden od najtrofejnejših klubov neslavno propadel, so se prebudili navijači ter trojka rešiteljev, ki se je odločila posoditi denar Wisli in s tem klubu omogočiti zaključek sezone v prvi ligi. Navijači so svojo solidarnost izkazali prek družbenih omrežij, prek Facebooka in Twitterja so začeli zbirati denar za plačilo igralcev.

Pobudnik akcije 50 tisoč za Wislo Krakov je Jaroslaw Krolewski, predsednik podjetja Synerise, ki deluje na področju optimizacije in avtomatizacije podjetništva s pomočjo umetne inteligence. Namen akcije je finančna pomoč klubu za odplačilo obveznosti do igralcev. Na posebni račun je Krolewski vplačal 50 tisoč zlotov (11.650 evrov), nato je v podobno gesto skušal prepričati še nekatere podjetnike. Akciji zbiranja sredstev so se pridružili tudi nekateri manjši poljski klubi, teh je bilo do 16. januarja 12.

Akciji se je hitro pridružilo tudi navijaško društvo Socios Wisla, ki je s pomočjo donacij, tako članov, kot tudi tistih, ki niso člani, zbralo kar 316 tisoč zlotov (73 tisoč evrov). Številni navijači pa so v želji po dodatni pomoči svojemu ljubljenemu klubu na licitacijo prek Twitterja dali svoje navijaške artikle, od podpisanih dresov igralcev s tekem do preprostih navijaških majic. Na Facebooku so prav v ta namen ustanovili posebno skupino, kjer so zbrane vse navijaške licitacije.

Žal pa to ni edino množično financiranje nogometnih klubov, ki trenutno poteka. Crowdfundinga so se poslužili tudi pri dveh nemških klubih, ki nastopata v Regionalni ligi, četrtem nivoju nemške hierarhije. Gre za SG Wattenscheid in Wuppertaler SV, prvi mora zbrati 350.000 evrov, slednji pa le 100 tisoč, sicer jima grozi bankrot. Prav akcije množičnega financiranja poudarjajo pomembnost nogometnih ekip za lokalno okolje.

Če bi bilo lokalnemu okolju povsem vseeno, bi pustili, da klub propade, a ker je povezanost mesta s klubom (in kluba z mestom) močna, navijači in ostali redni obiskovalci tekem storijo vse, da bi klub ohranili in ga rešili pred bankrotom.

Prav ‘rešitelji’ Wisle pišejo izjemno zgodbo. Finančno injekcijo je klub prejel 14. januarja s strani že omenjenega Jaroslawa Krolewskega ter podjetnika Tomasza Jazdzynskega in nogometaša Jakuba Błaszczykowskega. Skupaj so klubu posodili približno milijon evrov, s tem denarjem so omogočili poplačilo zaostalih obveznosti do igralcev, še vedno pa dolg Wisle znaša več kot 8,3 milijona evrov. Wisla ima zdaj vse predispozicije, da ponovno pridobi odvzeto licenco. V preostanku sezone pa mora poiskati stabilne pokrovitelje, partnerje za prihodnjo sezono.

Krolewski je še dodal, da je njihova naloga bolj socialna in ne toliko podjetniško usmerjena, a ob tem izpostavil, da bo potrebno v Wisli na novo začrtati strategijo za vodenje kluba, saj je dosedanja anarhičnost klub popeljala do roba propada. Napoveduje, da bodo s poslovnimi partnerji pomagali zgraditi bolj trajnostno naravnan klub, ki bo voden kot podjetje. Njihov cilj je pomoč klubu in ne delovanje v lastno dobro.

Med ljubitelji nogometne romantike pa je veliko novih simpatij pridobil Jakub Kuba Błaszczykowski, ki se po 12 letih igranja v tujini vrača v matični klub. Kuba je iz Wisle leta 2007 prestopil v Dortmund, kjer je igral devet sezon in postal pravi zvezdnik. S svojo borbenostjo, nepopustljivostjo in tehničnim znanjem je bil eden ključnih igralcev pri osvojitvi dveh naslovov nemškega prvaka leta 2011 in 2012. Z Borussijo je leta 2012 osvojil tudi pokalno tekmovanje. Dobroto in predanost pa izžareva tudi zunaj nogometnih zelenic.

Že lani je Wisli posodil 300.000 evrov, do konca sezone pa bo Beli zvezdi pomagal na igrišču brez plačila. V časih, ko igralci ob koncu kariere odhajajo v klube, kjer jih zasuvajo z zlatom (ZDA, Katar, Japonska, Kitajska, Indija), je to presenetljiva gesta. Hvaležen je Wisli, da mu je omogočila sijajno športno kariero. Sedaj pa je prišel čas, da klubu nekaj vrne, pravi.

Brez slabe vesti bi lahko sprejel ponudbo bogatih klubov, pa se je vendarle odločil, da se vrne v Wislo in ji v teh težkih trenutkih pomaga nazaj na pravo pot. Tragična izkušnja iz otroštva, ko je oče do smrti zabodel mamo, ga je naučila, da se junaki izkažejo v težkih okoliščinah.

Wisla še ni povsem rešena, saj bo prej ali slej dolg potrebno odplačati, so pa s posojilom vsaj pokrili del obveznosti do igralcev. Vsi igralci še vedno niso prejeli celotnega zneska, ki jim ga klub dolguje, a vendarle so po juniju na svoje bančne račune končno prejeli vsaj delež obljubljenega. Vse obveznosti naj bi klub poravnal do prihodnjega tedna.

Krolewski vodi pogajanja s potencialnimi investitorji, bil je tudi na sestankih v Londonu. Zanos navijačev je ogromen, skupaj iščejo ugodno rešitev. Po dolgem času je v očeh vseh akterjev prisoten optimizem. Tudi vzdušje v slačilnici se je s prihodom Kube izboljšalo.

Nekdanja predsednica Marzena Sarapata in upravni odbor, ki so klub od leta 2016 popeljali do roba propada, so se znašli v policijski preiskavi. Očitajo ji zlorabo položaja in druge nepravilnosti pri vodenju kluba. Kot primer velja izpostaviti, da ji je na njeno pobudo, verjetno zaradi izjemne (finančne) uspešnosti, upravni odbor po letu dni zvišal mesečno plačo z 12 na 42 tisoč zlotov, kar je slabih deset tisoč evrov. Primer je prevzelo tožilstvo v Poznanu, saj je tožilec, ki je primer prevzel v Krakovu, povezan z dosedanjim delovanjem kluba.

Wisla ima sedaj vse pogoje, da se reši propada. Po neuradnih podatkih in trditvah predsednika poljske nogometne zveze Bonieka, naj bi Wisla ponovno pridobila licenco 22. januarja, torej jutri.