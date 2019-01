Poslanka SDS in nekdanja učiteljica ne ve, da bralna značka ni obvezna

Podpredsednica stranke SDS Jelka Godec, sicer tudi nekdanja osnovnošolska učiteljica, se na Twitterju sprašuje tudi o smiselnosti cilja vzgajati bralca, ki bo "rad bral celo življenje"

"Mi lako kdo pove, zakaj je bralna značka v OŠ obvezna? Ker to zamorjenost z bralno značko, ki zasleduje osnovni cilj vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, opazujem pri otrocih že uhuhu let... #samovprašam." To je danes ob 10.37 tvitnila poslanka SDS in nekdanja osnovnošolska učiteljica Jelka Godec, ki očitno ne ve, da bralna značka ni obvezna, poleg tega pa ima očitno težav s tem, da ljudi že v šolah vzgajamo v ljubitelje knjig.

Mimogrede, njenega zapisa nismo lektorirali.