Znesek na vašem bančnem računu ne bi smel določati, kako dolgo boste živeli

Družbena neenakost se povečuje. Če bi en odstotek najbogatejših plačeval le 0,5 odstotka več davka na premoženje, bi lahko s temi sredstvi zagotovili šolanje 262 milijonov otrok in zdravstveno oskrbo za 3,3 milijona ljudi.

© pxhere

Človekoljubna organizacija Oxfam je včeraj pred začetkom Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu opozorila na vedno večjo razliko med revnimi in bogatimi. Glede na najnovejšo študijo si 26 milijarderjev lasti toliko kot revnejša polovica svetovnega prebivalstva. V desetih letih od začetka svetovne finančne krize pa se je število milijarderjev skoraj podvojilo. Vse to je navedeno v študiji z naslovom Javno dobro ali zasebno bogastvo.

Lani se je premoženje milijarderjev povečalo za okoli 12 odstotkov oz. v povprečju za 2,5 milijarde dolarjev na dan. Na drugi strani pa je bilo 3,8 milijarde revnih ob 11 odstotkov premoženja oz. okoli 500 milijonov dolarjev na dan. Pri tem 3,4 milijarde ljudi živi z manj kot 5,5 dolarja na dan.

Za primerjavo znaša proračun Etiopije za zdravstvo le odstotek premoženja najbogatejšega človeka na svetu, direktorja Amazona Jeffa Bezosa.

Zaradi družbene neenakosti najbolj trpijo ženske in deklice. V svetovnem povprečju si moški lastijo 50 odstotkov več premoženja kot ženske, ki imajo v povprečju tudi za 23 odstotkov nižje plače, trpijo pa še zaradi pomanjkljivega šolanja in zdravstvene oskrbe, opozarja Oxfam.

V študiji so med drugim izpostavili, da imajo odločitve vlad glede gospodarstva različen vpliv na moške in ženske. Odločitve o krčenju sredstev pogosteje prizadenejo ženske, ki opravljajo več neplačanega dela in zaslužijo manj.

Med drugim so opozorili na ukrepe po finančni krizi v Evropi, ko so zmanjšali javno porabo tudi na račun porodniških dopustov in z otroki povezanimi socialnimi storitvami. Med državami so v študiji omenili Slovenijo, kjer so okrnili dodatke, povezane s porodniškim dopustom.

Oxfam tako poziva k investicijam in bolj učinkoviti obdavčitvi korporacij in premoženja. Po oceni organizacije lahko bolj dostopno šolstvo, zdravstvo in socialna varnost bistveno pripomorejo k zmanjšanju revščine in družbene neenakosti, a te storitve po svetu niso zadostno financirane.

"Znesek na bančnem računu ne bi smel določati števila let, ki jih vaši otroci preživijo v šoli ali kako dolgo boste živeli - a je to realnost v preveč državah po svetu," je opozorila izvršna direktorica Oxfama Winnie Byanyima.

Da bi se zmanjšalo neenakost med spoloma, pa bi morali po oceni Oxfama globalno okrepiti pravice žensk in spodbujati organizacije za pravice žensk.

Organizacija še poziva korporacije in bogatejše, naj vračajo družbi, države pa bi se lahko bolj učinkovito borile proti davčnim oazam. Če bi en odstotek najbogatejših plačeval le 0,5 odstotka več davka na premoženje, bi lahko s temi sredstvi zagotovili šolanje 262 milijonov otrok in zdravstveno oskrbo za 3,3 milijona ljudi, še piše v študiji.