Slovenija med državami, ki imajo najnižje davke za mednarodne koncerne

Bolgarija je edina članica Evropske unije (EU), ki koncernom zaračunava davek od dobička po uradni stopnji, ne po nižji

Slovenija je s svojimi nizkimi davki prava vaba za mednarodne koncerne

Poslanci Zelenih v evropskem parlamentu so naročili študijo, ki potrjuje, da mednarodni koncerni v državah EU plačujejo zelo malo davka. Kot poroča Standard, je pokazala, da so obdavčeni po bistveno nižjih davčnih stopnjah od uradnih in večji kot je koncern, po nižji stopnji je obdavčen njegov dobiček.

Razlike med državami so ogromne. Najnižje davke za koncerne ima Luksemburg. Uradno je njegova davčna stopnja 29 odstotkov, dejansko pa koncernom zaračunava davek od dobička le po 2-odstotni stopnji. Tudi v Bolgariji mednarodni koncerni plačujejo davek od dobička po nižji stopnji od 10 odstotkov. Je pa Bolgarija po poročanju Deutsche Welle edina članica EU, ki koncernom zaračunava davek po uradni stopnji. Vse druge jim ga dejansko zaračunavajo po nižji stopnji.

Najvišji davek od dobička ima za koncerne v EU Italija. Ta znaša 30 odstotkov. Slovenija je z obdavčitvijo v višini 14 odstotkov med državami, ki imajo za mednarodne koncerne najbolj ugodni davek od dobička.

Petr Jansky s Karlove univerze v Pragi, ki je po naročilu Zelenih naredil študijo, priznava, da ni imel na voljo najboljših podatkov. To pomeni, da niso povsod na voljo podatki za vsa podjetja, ki so del koncerna, in države članice imajo za obdavčitev podjetij različne sisteme.

Bolj realni naj bi bili zaradi tega podatki organizacije OECD. Jansky predlaga državam EU, naj vendarle sprejmejo predloge za večjo davčno transparentnost, o katerih se v Bruslju prerekajo že leta. O sprejemu davčnih predpisov EU članice odločajo s soglasjem vseh.