Komu zvoni?

Janša je znova napisal dolgo analizo slovenske družbene in politične stvarnosti, ki bolj kot o Sloveniji govori o njem in o tem, da izgublja zaveznike

Stranka Marjana Šarca je v zadnji raziskavi Ninamedie prvič prehitela stranko SDS. Janša se je, tipično, odzval z zajedljivim tvitom, da za vsem skupaj stoji Gregor Golobič.

© Borut Krajnc

Nekateri politiki radi pišejo. Winston Churchill je bil eden od njih, dobil je Nobelovo nagrado za literaturo, ali pa Vaclav Havel. Politikov, ki radi pišejo, je nekaj tudi v Sloveniji. Dramatik Tone Partljič je bil dolga leta poslanec LDS, nekdanji minister za kulturo in župan Trzina Tone Peršak piše romane, literarno ustvarjalen je bil pred sto in še malo leti Ivan Tavčar, ljubljanski župan, avtor Visoške kronike in Cvetja v jeseni. Zdaj, ko na političnem prizorišču ni več Dimitrija Rupla ali pa se ta pokaže zgolj tu in tam, je naslov najplodnejšega pisca dolgih romanesknih del prevzel Janez Janša, predsednik SDS. Janša je vedno rad pisal, v mladih letih kolumne, kasneje politične analize, memoaristiko, govore, po novem tudi zgodovinske povesti.