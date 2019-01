Napadi na vegane

Pod krinko svobode govora

Smrt veganom

© Facebook, Travožer

»Vegani, pazite se pobeglih bikov, da vas ne jebejo v šumi«, »mmm, kaj bi en golaž« in »jaz ne protestiram, ko travo kosijo, pa solato režejo« so le nekateri od številnih komentarjev na spletu, v katerih uporabniki žalijo, smešijo in napadajo vegane. V zadnjem času se je pojavilo celo nekaj takšnih, ki pozivajo k iztrebljenju veganov, groženj pa ne pišejo več le javno pod objavami, temveč jih pošiljajo nekaterim dejavnejšim predstavnikom veganske skupnosti kot zasebna sporočila.