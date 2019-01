Sindikat ministrstva Šarcu predlaga, da Prešička nemudoma zamenja

Hišni sindikat ministrstva za kulturo predsednika vlade Marjana Šarca zaprosil za menjavo ministra Dejana Prešička

Bo Dejan Prešiček (skrajno levo v družbi kolegov iz SD) odstavljen?

© Denis Sarkić

Sindikalni vodja na ministrstvu za kulturo Gregor Lesjak je za STA povedal, da je hišni sindikat poslal pismo predsedniku vlade Marjanu Šarcu in prosil za zamenjavo ministra za kulturo Dejana Prešička. Med drugim so kritični do izjave, ki jo je minister podal v četrtkovi oddaji Tarča, da "ne trpinči brez razloga". "V tem pismu smo zapisali, da z ministrom ne moremo več imeti posebnih stikov, kljub trudu, da bi zadeve uredili med seboj," je povedal Lesjak. V sindikatu so ob ministrovi izjavi, ki si jo razlagajo, da "je trpinčenje dopustno, če zanj obstaja razlog", prosili za pomoč tudi zagovornika načela enakosti in varuha človekovih pravic.

"Minister ne razume pojma človekovega dostojanstva, saj meni, da sodelavce lahko trpinči, če za to obstaja razlog."

(Gregor Lesjak, sindikat ministrstva za kulturo)

V zadnjih dneh v javnosti odmevajo očitki ministru za kulturo Dejanu Prešičku in njegovemu državnemu sekretarju Janu Škobernetu o domnevnem šikaniranju na delovnem mestu. Premier Šarec se bo o Prešičkovi usodi izrekel, ko se bo vrnil iz Davosa, kjer je na službeni poti, saj se želi najprej seznaniti z vsemi informacijami. Sum kaznivega dejanja preiskuje tudi policija. O tem pišemo tudi v današnji Mladini. Jure Trampuš je zapisal, da slovenska kulturna politika potrebuje spremembe, tako strateške kot na ministrstvu samem. "Težko je verjeti, da je Prešiček človek, ki bi te spremembe prinesel. A odgovornost za to ni več pri njem. Niti pri SD. Je na plečih predsednika vlade," je dodal.

Spodaj pismo sindikata ministrstva za kulturo objavljamo v celoti.

Spoštovani predsednik Vlade RS gospod Marjan Šarec, Sindikat delavk in delavcev Ministrstva za kulturo, ki je do konca vztrajal pri dialogu oziroma zahtevi po soočenju ministra z zaposlenimi glede očitkov o nedopustnem odnosu ministra do nekaterih sodelavcev, vam sporoča, da z ministrom za kulturo gospodom Dejanom Prešičkom ne more več sodelovati. Zaposleni na Ministrstvu za kulturo od vas pričakujemo zagotovitev dostojnih delovnih razmer in vam zato predlagamo, da ministra nemudoma zamenjate.

Za soočenje sva se z ministrom dogovorila na kriznem sestanku dne 22. 1. 2019. Minister je po tem sestanku vsem medijem, kamor so ga povabili, pojasnjeval razmere na Ministrstvu za kulturo. V vseh nastopih je izrecno zanikal neprimerne odnose z nekaterimi sodelavci, ki mu jih očitamo, in o katerih smo se želeli z njim pogovoriti. Med sodelavci je zato dokončno izgubil kredibilnost. Kako naj razrešimo medsebojne odnose, če minister v javnosti najprej več dni razširja prepričanje, da so očitki sodelavcev neresnični, da se očitana ravnanja sploh niso pripetila? O čem naj bi potem s sodelavci sploh razpravljal?

Med včerajšnjim ministrovim nastopom v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija pa se je, med drugim, izkazalo, da minister ne razume pojma človekovega dostojanstva, saj meni, da sodelavce lahko trpinči, če za to obstaja razlog. Sindikat meni, da človek s takšnim osebnostnim profilom ni primeren za opravljanje javnih funkcij in zato z njim ne more sodelovati.

Za pomoč in javno stališče o tej zadevi prosimo Zagovornika načela enakosti in Varuha človekovih pravic.

S spoštovanjem,

Gregor Lesjak,

predsednik SDDMK