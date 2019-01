Prešičku so nekateri kulturniki in kulturnice stopili v bran

Nekateri vidni predstavniki kulturniške scene so poslali pisma podpore aktualnemu kulturnemu ministru Dejanu Prešičku, ki je včeraj predsedniku vlade Marjanu Šarcu ponudil svoj odstop. Premier se bo o tem, ali bo ministrovo odločitev sprejel, odločil danes.

Dejan Prešiček. Nekateri kulturniki in kulturnice trdijo, da gre za medijski linč.

© arhiv Mladine

"S slabo vestjo, ker tega nisem storil že prej, se na slovensko javnost obračam s svojim razmišljanjem glede sramotnega medijskega linča ministra za kulturo Republike Slovenije, Dejana Prešička, kateremu smo te dni priča," začenja svoje javno pismo, v katerem izraža svojo podporo aktualnemu kulturnemu ministru Dejanu Prešičku, Matjaž Drevenšek. Kot kaže ni edini, saj so mu, kot je razvidno v poslanem sporočilu, podporo ponudili tudi številni drugi podpisniki in podpisnice.

"Dejan Prešiček, s katerim več kot korektno sodelujem na različnih nivojih umetniškega in pedagoškega delovanja ter prijateljujem že več kot četrt stoletja, je posebne vrste človek – je človek z vizijo, deloven in neizprosen, tako do sebe kot do svojih sodelavcev. Cilj, katerega zasleduje, odkar ga poznam je, da bi v slovenski družbi talent, znanje in kultura pridobili na veljavi ter da mediokriteta in anonimnost ne bi povozili naštetih vrednot, ki v naši družbi vse prehitro izginjajo. Velja poudariti, da je prijeten, odličen in izobražen sogovornik (tudi v štirih tujih jezikih), sposoben hitro dojeti bistvo problema in ga učinkovito rešiti (kar je seveda trn v peti marsikateremu sodelavcu) ter da je cenjen med kolegi – vrhunskimi glasbeniki in pedagogi – tako doma kot tudi v tujini," je med drugim napisal Drevenšek, ki je v pismu opozoril tudi, da smo pod kožo vsi krvavi in da "kdor dela, tudi greši".

Med podpisniki in podpisnicami, ki so Prešičku izkazali podporo, so tudi Andrej Omejc, Oskar Laznik, Tia Ivajnšič, Simon Širec, Matjaž Škoberne, Ajda Antolovič, Jan Gričar, Matija Marion, Kristina Seražin, Štefan Starc, Nena Leban, Luka Golob, Žanina Mirčevska, Eduard Miler, Neža Zupanc, Nenad Firšt, Andrej Šmon, Uroš Mijošek, Marko Vatovec, Dušan Bavdek, Milko Lazar, Metka Podpečan, Luka Juhart, Astrid Ana Kljun, Kristina Oberžan, Boštjan Simon, Snježana Drevenšek, Vida Vatovec, Ana Vipotnik, Igor Leonardi, Barbara Pogačnik, Damjana Černe, Zoran Marković, Boris Šmon, Kulturni dom Nova Gorica, Andreja Šolar, Ognjen Tvrtković, Tomaž Hostnik in Helena Meško.

Spodaj si lahko preberete nekaj izpostavljenih.

"Spoštovani kolega Drevenšek, glede sramotnega medijskega linča na ministra za kulturo gospoda Dejana Prešička, podpiram vaš protest in vas prosim da me podpišete v vaši peticiji.Upam samo da trenutni minister nadaljuje svoje dobro opravljeno delo in če bo potebno še odločneje in še glasneje pove delujočim na ministrstvu za kulturo ,koliko škode so naredili slovenskim umetnikom v zadnjih letih in da svoje delo opravljajo slabo. V naših inštitucijah je zaposlenih preveč nesposobnih ljudi, ki so pripravljeni storiti vse samo da bi ostali doživljensko na svojih delovnih mestih in tukaj leži srž problema." (Eduard Miler)

"Spoštovani g. Drevenšek! Zgodbe sicer ne poznam osebno, vendar pa se zagotovo podpišem pod to, da je g. Prešiček zelo sposoben človek, ki je že naredil in lahko še naredi veliko dobrih stvari za glasbo in kulturo nasploh." (Neža Zupanc)

"Zgrožen nad (ne)kulturo dialoga v naši državi izrekam ministru vso podporo." (Marko Vatovec)

"Dejana Prešička poznam kot visoko profesionalnega, inteligentnega in izjemno delovnega človeka, ki je tako pri svojem umetniškem, kot tudi vodstvenem delu, vedno stremel k odličnosti, doseganju najvišjih mednarodnih standardov ter promociji slovenske ustvarjalnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru. Prepričan sem, da ima enake cilje in vizijo tudi na mestu ministra za kulturo. Zaradi njegovega izjemnega doprinosa slovenski kulturi verjamem, da kljub katerim storjenim napakam le-te ne morejo in ne smejo prevladati nad vsemi njegovimi pozitivnimi hotenji in dosežki. Menim, da je medijski linč spodbujen tudi z namenom, da minister Prešiček odide in da se mu tako prepreči uveljaviti spremembe, ki so na Ministrstvu za kulturo nujno potrebne. Dejana Prešička podpiram in si želim, da s svojim delom kot minister nadaljuje." (Dušan Bavdek)

"Nad nizkotnem in "pouličnem" medijskem poročanjem RTV Slovenija o g. Prešičku sem popolnoma zgrožen.

"Nad nizkotnem in "pouličnem" medijskem poročanjem RTV Slovenija o g. Prešičku sem popolnoma zgrožen. Uredniki so mu ob bok postavili le njegove sovražnike brez kakršnihkoli referenc, ki so zaradi izključno osebnih interesov in lastne nesposobnosti v konfliktu z g. Prešičkom. Popolnoma jasno je, da se je na MK zgodil upor, saj je g. Prešiček po dolgih letih kot minister nemudoma lotil urejanja akutnih težav, ki so se zaradi lahkotnega in neprofesionalnega službovanja tamkajšnjih javnih uslužbencev nabrale do skrajnih meja in zaradi katerih slovenska umetniška ustvarjalnost trpi in stagnira že dolga leta. Prav zanimivo je dejstvo, da se leta 2017 kljub domnevnim 74 prijavam mobinga, nihče od teh skritih posameznikov ni oglasil! Obtožba, da je so-kriv za samomor ubogega uslužbenca ni vredna komentarja. Kot popolnoma nov in neizkušen politik je storil napako pri nekaj prevozih, katere se sam zelo zaveda in za katero se je javno nemudoma opravičil. Vem, da dela in gara zagnano in da ima kot oče - samohranilec dveh otrok nemalokrat težave pri organizaciji poslovnih in družinskih zadev. Prepričan sem, da te napake ne bo več nikoli ponovil. In če je ta napaka razlog za odstop, drvimo po zelo nevarni poti v prepad. Močno upam, da se bo g. Šarec odločil po pameti. Javnim uslužbencem na MK pa svetujem, da se končno lotijo svojega dela pošteno, profesionalno in vestno. To od njih zahtevamo vsi dejavni umetniški ustvarjalci v Sloveniji! Če pa tega niso sposobni, pa naj zamenjajo poklic. Tudi mi samozaposleni umetniki moramo iz meseca v mesec spreminjati najrazličnejše smeri našega delovanja in nimamo časa za lahkotno pohajkovanje. Enkrat za vselej je temu treba narediti konec. In vsaka velika sprememba žal zahteva tudi žrtve, ki pa nikakor ne smejo biti tisti, ki so se dolgo pričakovanih in nujno potrebnih sprememb lotili! Nisem prepričan da se večina državljanov zaveda, kako pomemben je primer ministra Prešička. Če pade minister Prešiček, bo padla tudi pot nujnih sprememb na bolje v naši družbi." (Milko Lazar)

"Ta teden sem na dopustu v tujini, zato “medijski linč” našega kolega Dejana zgrožena spremljam le od daleč. Ne morem verjeti, kaj vse lahko človeku, ki je na položaju le slabe 4 mesece, očitajo, kadar je zadaj dobro načrtovan politični scenarij. Zato sem ti hvaležna, da si se odzval in napisal pismo, pod katerega se v znak podpore Dejanu podpišem tudi jaz. Zelo mi je žal, da bomo zaradi političnih intrig izgubili človeka, ki je zelo strokoven, delaven, načelen in sposoben. Tega v demokratični državi ne bi smeli dopustiti." (Metka Podpečan)

"Ob spremljanju medijskega linča aktualnega ministra za kulturo g. Dejana Prešička bom še sam dodal svoje. Sicer ne morem vedeti, kakšna bo ali bi bila njegova zapuščina po odsluženem polnem mandatu, a glede na prikazano minulo delo zelo močno dvomim, da bomo dobili boljšega ministra oz. ministrico kot je trenutni. Poglejte si zadnjih nekaj šefov na Ministrstvu za kulturo, naredili so več zmede kot reda! Ko dregneš v osje gezdo, te ose začnejo preganjati. Vse obtožbe je seveda treba preveriti, a se mi zdijo tako enostransko predstavljene, da ne verjamem v njih." (Luka Juhart)

"Pišem samo zato, ker sem znova razočarana nad slovenskimi mediji, ki so popolnoma brez posluha za resnico. Nikakor se ne zavedajo, da lahko s takimi, za slovensko kulturo sramotnimi dejanji, razdrejo družine in uničijo človeka samega. Ali pa se tega zavedajo in je vse skupaj zato samo še slabše. Profesorja Prešička osebno ne poznam, zelo dobro pa poznam njegove učence, ki so vsi po vrsti, tudi po njegovi “krivdi”, ne samo odlični saksofonisti, temveč tudi ljudje, na katere se lahko zaneseš. Ko sem izvedela, da bo profesor Prešiček minister, sem bila iskreno vesela. Končno nekdo, ki bo naredil red na ministrstvu. Končno nekdo, ki je umetnik in umetnost spoštuje. Zato tudi mene osebno prizadene medijski linč takega človeka." (Astrid Ana Kljun)

"Tudi sama sem zgrožena nad tem, kar se dogaja z g. Prešičkom. Pred leti, ko sem učila na Konservatoriju je on ravno postal direktor in spomnim se konferenc ter sestankov, ko so ga nekateri hoteli že takrat izpodbiti iz tega položaja in niti sama ne vem zakaj...V mojem spominu je ostal natančno tak, kot ga g. Matjaž Drevenšek opisuje, delaven, zavzemal se je, da spremeni stvari na bolje in res, to ni nekaterim pasalo. Poznam nekaj ljudi, ki so proti njemu oz. jim ni bilo prijetno delati pod njegovim vodstvom, vendar so si popolnoma sami krivi za to. Jaz osebno zelo spoštujem ljudi, ki si upajo spremeniti stvari na bolje in razmišljajo 'out of the box' ter so kreativni in delavni, kot je g. Dejan Prešiček, ker samo tako se stvari premaknejo. In ja, takšni procesi so lahko tudi boleči in neprijetni za tiste, ki si ne želijo nobenih sprememb oz. se nočejo premakniti iz udobnih stolčkov ter hodijo v službo samo po plačo in namesto, da bi sami sebe bolje cenili ter svojo življenjsko energijo vlagali v kreativnost in produktivnost, jo raje vlagajo v negativnost in neproduktivnost ter se postavljajo v vlogo žrtve ter krivijo za njihovo 'nesrečo' vse, ki niso takšni kot oni!!!" (Kristina Oberžan)

"Končno smo dobili ministra za kulturo, ki je svetovno priznan glasbenik in sposoben vodja z dolgoletnimi izkušnjami. Vse prevečkrat so na odgovornih funkcijah v kulturi falirani umetniki ali pa brezčutni birokrati, oboji z intencijami in postopki, ki niso v prid razvoju umetnosti. Verjetno jih je sedanji minister veliko srečal tudi v svoji novi službi." (Igor Leonardi)

O razmerah na ministrstvu za kulturo pišemo tudi v aktualni Mladini. Jure Trampuš je v članku z naslovom Politična ignoranca izpostavil tamkajšnje slabe odnose in domnevno trpinčenje na delovnem mestu, ki naj bi ga izvajal minister, za katerega nekateri trdijo, da je le trn v peti tistim, ki si želijo, da se na ministrstvu za kulturo nič ne premakne.