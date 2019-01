Bi poljsko govedino? Ne, hvala!

Poljski preiskovalni novinarji so razkrili, kako v poljskih klavnicah koljejo bolne krave in njihovo meso prodajajo kot zdravo. Poljsko meso je naprodaj tudi v trgovinah v Sloveniji.

Pakirano meso v trgovini

Na Poljskem so preiskovalni novinarji s skritimi kamerami posneli, kako v klavnice tihotapijo bolno govedo. Iz posnetkov je razvidno, da te živali koljejo ponoči, brez prisotnosti veterinarja, delavci s trupel živali odstranjujejo tumorje in druge znake, ki kažejo, da so bile živali bolne, poroča Guardian. Strokovnjaki, ki so si posnetke ogledali, pravijo, da ta goljufija predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi, zato so poljsko vlado pozvali, naj hitro ukrepa in o goljufijah obvesti druge članice EU. Poljska je velika izvoznica mesa. Poljsko meso je naprodaj tudi v trgovinah v Sloveniji.

Chris Elliott, profesor za varnost hrane na kraljevi univerzi v Belfastu, ki je leta 2013 po škandalu s konjskim mesom vodil neodvisno preiskavo britanskih prehranskih sistemov, pravi, da bo potrebno ukrepanje širše v Evropi, če se bo izkazalo, da je to meso prestopilo poljsko mejo. V letu 2017 je Poljska izvozila 415 tisoč ton govedine v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev.

Novinar Patryk Szczepaniak, ki je pod krinko delal v klavnici skoraj tri tedne, je povedal, da so mu nadrejeni naročili, naj meso označi kot zdravo za uživanje. “Verjemite mi, bilo je grozno. Zaradi smradu razpadajočega mesa mi je šlo na bruhanje. Olepšati sem ga moral tako, da sem ga drgnil z nožem,” je povedal.

Veterinar je prišel naslednje jutro, od njega se je pričakovalo, da bo po uradni dolžnosti označil meso kot zdravo in brez dodatnega preverjanja potrdila podpisal. Po zakonu mora biti veterinar prisoten pred, med in po zakolu. Patryk Szczepaniak ga je v klavnici, kjer je delal, v treh tednih videl le zjutraj, ko je urejal dokumente in kratko pregledal le glave zaklanih krav. “V času nočne izmene, ko so klali bolne krave, ga ni bilo. Na papirju je vse v najlepšem redu, v resnici pa je velika katastrofa,” razlaga preiskovalni novinar.

Potem ko v klavnici veterinar potrdi, da je meso zdravo, ga pred prodajo končnim potrošnikom doma ali v tujini nihče več ne pregleda. Poljska skoraj 80 odstotkov govejega mesa izvozi. V treh nočnih izmenah, v katerih je delal, je Szczepaniak videl zakol 28 krav, ki so bile tako bolne, da niso mogle stati. Mesec dni potem, ko je v klavnici prenehal delati, je klavnico snemal z bližnjega travnika. Takrat so tovornjaki vozili bolne krave na zakol pet noči zapored.

Na koncu oddaje, ki so jo predvajali v nedeljo, so novinarji s kamerami vstopili v klavnico v času nočne izmene. Njen lastnik in veterinar sta vse očitke o nepravilnostih zavrnila. To ni prva poljska klavnica, ki so jo obtožili, da kolje bolne krave in prodaja njihovo meso kot zdravo. Decembra je bil na zaporno kazen obsojen lastnik klavnice v Lodzu. Klavnico na vzhodu Poljske tožilstvo še preiskuje.

Lastnik za bolno kravo na Poljskem dobi za pet do šest krat manj denarja kot za zdravo. Klanje bolnih krav in prodaja njihovega mesa kot zdravega je tako zelo velik posel.

Bolne krave, ki ne morejo stati, Poljaki prodajajo kar po spletu, in sicer pod krinko, da so "travmatizirane" ali "poškodovane". Preiskovalna novinarja sta v eni uri poklicala več trgovcev, ki so bili pripravljeni z njima skleniti posel. Ocenjujeta, da je trgovcev, ki trgujejo z bolnimi kravami, na Poljskem okrog 300.

Ker ni znano, zaradi česar so krave zbolele, ni mogoče oceniti tveganja za zdravje ljudi. Veterinarji so z analizami v okviru procesa proti lastniku klavnice iz Lodza ugotovili, da gre za okužbe z različnimi bakterijami.

Chris Elliott ocenjuje, da gre za dobro organizirano in usklajeno kriminalno dejanje. Izjemno težko je izslediti, kam gre in kje konča sporno meso. Torej je tako rekoč nemogoče ugotoviti tudi, ali je to meso na prodaj tudi v Sloveniji. Je pa to lahko razlog za skrb, saj je v slovenski mesni industriji javna skrivnost, da v trgovinah v Sloveniji mesa, označenega, da je slovenskega porekla, prodajo kar precej več, kot ga rejci dejansko pridelajo. Klavnico, kjer so preiskovalni novinarji naredili skrite posnetke, so policisti že začeli preiskovati. Koliko jih medtem nemoteno dela naprej, ker jih nihče ni razkril, ne ve nihče.