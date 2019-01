Tomaž Lisec in vrh ledene dobe

Tomaž Lisec, poslanec SDS, znan predvsem po tem, da se je na "black tie" gala sprejemu v čast Melanii Trump s kolegom Žanom Mahničem pojavil v črni kravati, je znova presenetil

Tomaž Lisec in njegov vrh ledene dobe

© RTVSLO

V včerajšnji oddaji Odmevi na nacionalni televiziji so o odstopu ministra za kulturo Dejana Prešička spregovorili poslanci Jožef Horvat (NSi), Robert Pavšič (LMŠ), Matjaž Han (SD) in Tomaž Lisec (SDS). Slednji, znan po takšnih in drugačnih kiksih, je znova presenetil, ko je kar dvakrat v oddaji uporabil besedno zvezo "vrh ledene dobe". Morda je mislil na "vrh ledene gore"? A to so zgolj naše domneve.

»Jaz osebno obžalujem, da predvsem ni politika zmogla, da bi veliko bolj javno izrazila sožalje svojcem preminulega, kajti to je očitno le nek vrh ledene dobe,« je dejal Lisec v Odmevih. Njegov namerni ali nenamerni spodrsljaj je nato pograbil Matjaž Han, ki mu je odgovoril sledeče: »Mislil si ledene gore in ne dobe, ampak nima veze. Malo šale.«

Posnetek si lahko ogledate na tej povezavi (prvi kiks na 10. minuti in 7 sekund).

Tomaža Lisca se najbrž spomnite še iz neke druge neposrečene zgodbe. V njej je nastopal tudi njegov kolega Žan Mahnič, prav tako poslanec SDS. Pred dvema letoma sta se namreč v ZDA udeležila gala sprejema v čast prvi dami Melanii Trump. Na vabilu dogodka je pisalo, da je dress code black tie, ki zapoveduje, da morajo imeti moški na sebi oblečen smoking z metuljčkom. Lisec in Mahnič tega očitno nista razumela, saj sta prišla v suknjiču in kravati. Predvidevamo, da sta "black tie" vzela dobesedno kot "črna kravata". Poleg vsega pa sta dogodek, kjer je jasno vidno, kaj imata oblečeno, ovekovečila tudi na družabnih omrežjih.