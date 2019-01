Janković bo iz prostorov izselil Nova24TV

Najemniki na Linhartovi 13 bodo morali zapustiti prostore

Ljubljanski župan Zoran Janković je Nova24TV pokazal vrata ...

Na Linhartovi 13 bodo kmalu vse izpostave upravne enote Ljubljana. Zdajšnjih najemniki bodo tako morali najti nove lokacije, poroča današnje Delo. Ljubljanska upravna enota (UE) bo namreč še letos namesto na šestih lokacijah delovala zgolj na dveh – na Linhartovi 13 in na Tobačni ulici. Kot poroča Delo se bodo državni uradniki in novi najemniki prostorov v stavbo za Bežigradom predvidoma selili jeseni. Med številnimi najemniki, ki bodo v prihodnjih mesecih morali poiskati nove prostore na drugih lokacijah, je tudi Nova24TV, nekdaj televizija stranke SDS, ki danes deluje pod okriljem medijskega impreija madžarskega predsednika Viktorja Orbana.

Ljubljanski župan Zoran Janković, takratni minister za javno upravo Boris Koprivnikar in zdaj že nekdanji načelnik UE Ljubljana Lovro Lončar (lani novembra je zaradi stavke zaposlenih odstopil) so se septembra leta 2017 dogovorili o prenosu lastništva stavbe na Linhartovi 13, in sicer z občine na državo. Kljub temu je po informacijah Dela danes stavba še vedno v občinski lasti.

Poleg Nova24TV imajo na Linhartovi 13 svoje prostore tudi številna podjetja in društva, denimo Društvo za nenasilno komunikacijo, Zveza prijateljev mladine Ljubljana, Romski informacijski center in Zveza srbske diaspore Slovenije.