Na ministrstvu za kulturo poteka policijska preiskava

Policija naj bi na ministrstvu zbirala dokaze o domnevnem mobingu, ki je s položaja odnesel ministra za kulturo Prešička

Stavba ministrstva za kulturo v Ljubljani

© arhiv ministrstva za kulturo

Po naših neuradnih in zanesljivih informacijah danes na ministrstvu za kulturo poteka policijska preiskava, v kateri policisti zbirajo dokaze o domnevnem mobingu, ki je s položaja odnesel tudi ministra za kulturo Dejana Prešička, ki so mu nekateri zaposleni očitali neprimeren pristop ter glede tega obvestili tudi javnost. Preiskovalci naj bi zasliševali tako vpletene kot tudi priče.

Premier Marjan Šarec je v ponedeljek sprejel Prešičkov odstop, želi pa, da z ministrstva za kulturo odideta tudi državna sekretarja. V stranki SD so že začeli z iskanjem novega kandidata za ministra, do imenovanja pa bo ministrstvo za kulturo vodil minister za izobraževanje Jernej Pikalo.

Prešiček je v pismu za javnost, ki ga je v nedeljo poslal predsedniku vlade, med drugim zapisal, da je v zadnjem tednu doživel nekaj, česar ne privošči nikomur, ter da je javni linč prizadel tako njega kot njegove sodelavce in kulturnike. Tega pa, kot je poudaril, ne more dopustiti. Ob tem je Prešiček izpostavil tudi nekatere dosežke v času njegovega vodenja ministrstva, kot so ponoven dvig sredstev za kulturo, večja uspešnost črpanja evropskih sredstev in koraki k bolj optimalni porabi javnega denarja.

"Kljub naštetim uspehom pa smo se v tem času na ministrstvu za kulturo ukvarjali tudi s težavami, ki niso posledica mojega vodenja, ampak izhajajo iz zatečenega stanja preteklih let. V zadnjih dneh so te zadeve izbruhnile na plano," je v pismu navedel zdaj že nekdanji minister.

Premier Šarec pa je ob tem, ko je sprejel Prešičkov odstop, dejal, da ne sindikat ne zaposleni ob tej odločitvi ne bi smeli odpirati šampanjcev, temveč bi se morali ozreti tudi vase in ugotoviti, kaj je na tem ministrstvu narobe, da že vsa leta poslušamo o skrhanih odnosih, da se zadeve ne premikajo in da so pripeljale celo tako daleč, da se pogovarjamo o odstopu ministra.

Šarec je dejal, da ni poklican, da presoja, kdo ima v tem sporu, ki je nastal na ministrstvu, prav. O tem bodo sodili drugi, je dodal. "Kot premier se ne počutim poklicanega, da bi ocenjeval, kdo ima bolj prav. Vsak ima z ministrom svoje izkušnje in vsak je z ministrom sodeloval na tak in drugačen način," je poudaril.