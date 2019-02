Cepljenje proti raku

Tudi moški morajo sodelovati

Virus HPV

Od leta 2009 je v Sloveniji na voljo brezplačno cepljenje proti okužbi s humanim papiloma virusom (HPV). Gre za pogosto spolno prenosljivo okužbo, ki je v večini primerov sicer prehodnega značaja; če traja daljši čas, pa lahko vodi v nastanek predrakavih sprememb in v končni fazi do raka. Najpogosteje pride do raka materničnega vratu pri ženskah, lahko pa tudi raka na spolovilih, na žrelu ali v ustni votlini pri obeh spolih. Okužba s HPV je globalno vpletena v 9 odstotkov rakavih obolenj pri ženskah in v en odstotek pri moških.