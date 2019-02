Radio Mladina: Zakaj so šolarji v Sloveniji med najbolj obremenjenimi v Evropi

Starši opažajo, da se količina zahtevane snovi v osnovni šoli povečuje. Podobno je s preizkusi znanja, inflacijo ocen, številom predmetov, domačimi nalogami, ustnimi nastopi, temi in onimi projekti.

Zakaj so šolarji v Sloveniji med najbolj obremenjenimi v Evropi in kaj to pove o slovenski šoli in o družbi, v kateri živimo, v pogovoru pojasnjuje Jure Trampuš, ki je ta teden napisal naslovno temo. Več v članku Pedagogika trpljenja >> #Mladina5

