Vasja Jager | foto: Uroš Abram

»Mladi naj izberejo študij, ki jih res zanima«

Predstojnica kariernih centrov Univerze v Ljubljani Maja Dizdarević pojasnjuje, kako se univerza prilagaja zaposlitvenim zahtevam podjetij in zakaj so družboslovci in humanisti za ta zelo uporaben kader

Pri slovenskih fakultetah delujejo karierni centri, ki diplomantom pomagajo pri vključevanju na trg dela. V centrih, zbranih pod pokroviteljstvom Univerze v Ljubljani, zanje med drugim prirejajo delavnice iz spoznavanja programa Excel, jih učijo pisanja življenjepisa, seznanjajo z LinkedInom ter mojstrijo v vedenju in delovanju v kolektivu. Posebno skrb posvečajo dijakom, ki se šele odločajo za študij; na poletni šoli jih seznanjajo s ponudbo fakultetnih programov, jim predstavljajo tehnike učenja in pripravljajo individualne posvete s kariernimi svetovalci.

Pred približno letom so Finance objavile analizo povprečnih prihodkov strojnega tehnika s končano srednjo šolo in diplomiranega ekonomista; izračunale so, da drugi, ki v povprečju na trg dela vstopi pri 26 letih, prvega po skupnem zaslužku ujame šele po 28 letih dela. Pri takšnih primerjavah se vprašamo, ali se mladim v Sloveniji danes sploh še splača študirati.