Milan Kučan o konvertitih: Preračunljivost, ki razkriva človekovo pokvarjenost

Kaj si o konvertitstvu misli Milan Kučan, zadnji predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in prvi predsednik Slovenije

Milan Kučan

© Uroš Abram

Za mnenje o političnih konvertitih smo vprašali človeka, ki je partijskim odpadnikom največji trn v peti. Odgovor Milana Kučana objavljamo v celoti: »Izkušnje nujno botrujejo spremembam v posameznikovih pogledih na življenje in svet. So nepogrešljivi del zorenja, ki nas počasi brusi in oblikuje. Spreminjanje političnih pogledov na način, ko svoje nekdanje opredelitve prikrivaš, zanikaš in jim nasprotuješ s preveliko gorečnostjo, pa razkrivajo globoko sovraštvo do sebe in lastne preteklosti, kaj šele do tistih, s katerimi si jo delil.«