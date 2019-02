Srbija pred Slovenijo

Kaj nam pove novica o naraščaju partnerke srbske premierke?

Premierka Ana Brnabić in njena partnerka, zdravnica Milica Đurđić

Ta teden je v medije pricurljala novica, da predsednica srbske vlade Ana Brnabić in njena partnerka, zdravnica Milica Đurđić, ustvarjata družino, saj je Milica noseča. Javnost se je razdelila, nekateri so bodočim staršem čestitali, drugi so se začeli nevoščljivo spraševati, kako je zanosila. To v resnici ni pomembno, srbski mediji zgolj navajajo, da je šlo za zunajtelesno oploditev. Kje je bila ta opravljena, ni znano. In ni pomembno. Gre za zasebno odločitev para, ki pa ima, žal, to nesrečo, da je javno izpostavljen in je zato lahka tarča polemik.