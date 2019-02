Katere živali so lahko hišni ljubljenčki?

Čas je za omejitev posedovanja divjih živali, ki se je razpaslo tudi v Sloveniji

Številni aktivisti za pravice živali opozarjajo, da se tudi v Sloveniji pojavlja vedno več divjih in eksotičnih živali. Obenem se je razširila prodaja mladičev za dom neprimernih živali. Oglasi se pojavljajo na spletu, eden takšnih je bil oglas na spletnem portalu Bolha.com, ki je ponujal mladiče tigrov in levov. »Mladi levi in tigri, udomačeni mladiči, vzgojeni v hiši, naprodaj z vso dokumentacijo,« je zapisala oseba, ki se je podpisala kot Ivo T.