Šarčeva stranka ponovno prehitela Janševo, a tokrat jo je pustila daleč zadaj

Stranka predsednika vlade LMŠ je daleč zadaj pustila Janševo SDS, premier Šarec pa se je na lestvici najbolj priljubljenih politikov še trdneje zasidral na prvem mestu

Janševa stranka SDS izgublja priljubljenost, Šarčeva LMŠ pa jo pridobiva

© arhiv Mladine

Stranka predsednika vlade LMŠ je z 22,4 odstotka podpore prehitela SDS, ki je v zadnjih letih večino časa vodila na lestvici priljubljenosti strank, zdaj pa je dobila zgolj 15,1-odstotno podporo. Tako je pokazaka zadnja anketa Mediane za časnik Delo. Podpora je zrasla tudi predsedniku vlade in stranke LMŠ Marjanu Šarcu, ki je na barometru priljubljenosti ponovno (tako kot prejšnji mesec) prehitel predsednika republike Boruta Pahorja. Volivke in volivci so očitno siti konvertitov, ki politično barvo spreminjajo po vetru. O njih pišemo tudi v novi številki Mladine.

Še novembra so politični analitiki ugotavljali, da takrat drugo- in tretjeuvrščeni stranki skupaj (SD in LMŠ) ne bi nabrali toliko glasov, kot jih je imela SDS, v zadnjem mesecu pa ne le, da sta SDS in LMŠ zamenjali mesti, temveč se je zgodila statistično značilna razlika v primerjavi s prejšnjim merjenjem. "Po izračunih statistikov, in če se izrazimo v njihovih terminih, lahko s 95-odstotno verjetnostjo trdimo, da je ocena podpore LMŠ v intervalu med 19,4 in 25,4 odstotka, prav tako pa lahko s 95-odstotno verjetnostjo trdimo, da je ocena podpore SDS v intervalu med 12,5 in 17,7 odstotka," pišejo v Delu.

Po navedbah Dela je LMŠ uspelo prepričati kar precej volivcev, ki so bili doslej neopredeljeni, saj se je njihov delež od januarja zmanjšal z 21 na 14 odstotkov. Druga razlaga pa je, da LMŠ pobira glasove svojim partnericam, denimo Levici (5,9 odstotka podpore), SMC (2,7 odstotka) in SAB (2,4 odstotka), ki imajo ta mesec vse po eno odstotno točko manj.

LMŠ je uspelo prepričati kar precej volivcev, ki so bili doslej neopredeljeni, saj se je njihov delež od januarja zmanjšal z 21 na 14 odstotkov. Druga razlaga pa je, da LMŠ pobira glasove svojim partnericam, denimo Levici, SMC in SAB, ki imajo ta mesec vse po eno odstotno točko manj.

Stranka SD (5,8 odstotka), ki se ji dogajanje v povezavi z njenim kulturnim ministrom Prešičkom za zdaj ne pozna prav dosti, ima le 0,7 odstotne točke manj kot prejšnjič, DeSUS pa ima z nizko 1,7-odstotno podporo 0,3 odstotka podpore manj kot januarja. Treba pa je poudariti, da je s tem padel pod dva odstotka podpore, kar se mu ni zgodilo že leta.

Presenečenje meseca je tudi zunajparlamentarna Piratska stranka, ki je zdaj izenačena s SMC in celo pred parlamentarnimi SNS, SAB in DeSUS. NSi je na petem mestu s 5,2 odstotka podpore, SLS pa ima 1,4 odstotka podpore.

Navdušenje nad delom vlade, ki ga kot zelo pozitivno ocenjuje skoraj 14 odstotkov vprašanih, kot pozitivno pa več kot 26 odstotkov, bi najbrž deloma lahko pripisali tudi izplačilu višjih plač skoraj vsem javnim uslužbencem in vsem, ki prejemajo minimalno plačo, navaja Delo.

Presenečenje meseca je tudi zunajparlamentarna Piratska stranka, ki je zdaj izenačena s SMC in celo pred parlamentarnimi SNS, SAB in DeSUS.

Februarja je Šarec na barometru priljubljenosti prvič prehitel Pahorja. Šarec, ki mu je v tem mesecu najbolj zrasla ocena, je šele drugi politik, ki je v zadnjih šestih letih z vrha te lestvice odnesel Pahorja. Ta se je zavihtel na prvo mesto novembra 2012, na začetku svojega prvega predsedniškega mandata, do danes pa ga je za štiri mesece leta 2014 izpodrinil tedanji premier Miro Cerar.

Nekoliko so se v primerjavi z januarjem premešale tudi uvrstitve na naslednjih mestih - evropska poslanka Tanja Fajon (SD) se je povzpela s petega mesta na tretje, komisarko Violeto Bulc, ki je bila zadnja leta že skoraj tradicionalno med prvo trojico, pa sta prehitela še Ljudmila Novak in Matej Tonin iz NSi. Kar nekaj mest je ponovno izgubil prvak SD Dejan Židan, precej pa se je povzpela evropska poslanka iz SDS Romana Tomc.

Šarec, ki mu je v tem mesecu med posameznimi politiki najbolj zrasla ocena, je šele drugi politik, ki je v zadnjih šestih letih z vrha te lestvice odnesel Pahorja.

Anketo je za uredništvo Dela med 29. januarjem in 6. februarjem na vzorcu 731 odraslih državljanov naredil Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana.