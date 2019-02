Že iščejo nove službe

Evropska komisija je objavila etične smernice za evropske komisarje, ki bodo kandidirali na majskih volitvah v evropski parlament

Evropska komisija je izdala smernice o etičnih standardih za člane evropske komisije, ki bodo maja sodelovali v kampanji za volitve v evropski parlament. V skladu s pravkar objavljenimi smernicami podpredsedniki in komisarji, ki kandidirajo za položaje v EU, lahko ostanejo na položaju, tisti, ki se potegujejo za položaje v državni politiki, pa morajo vzeti neplačan dopust.

Podpredsednik Maroš Ševčovič je po poročanju Politica že na neplačanem dopustu, ker kandidira za predsednika Slovaške. V kampanji na volitvah v evropski parlament bo sodeloval prvi podpredsednik evropske komisije Nizozemec Frans Timmermans, saj je vodilni kandidat socialistov za prihodnjega predsednika evropske komisije. Evropski komisar iz Latvije Valdis Dombrovskis, evropski komisar iz Estonije Andrus Ansip in evropska komisarka iz Romunije Corina Creţu so že sporočili, da bodo na majskih volitvah v evropski parlament kandidirali za evropske poslance. Še nekaj članov Junckerjeve komisije o tem razmišlja.

Evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Francoz Pierre Moscovici po poročanju portala Politico lobira, da bi postal član francoskega računskega sodišča. Evropski komisar za proračun Nemec Günther Oettinger išče službo v zasebnem sektorju. Visoka predstavnica za zunanje zadeve Italijanka Federica Mogherini želi nadaljevati delo na področju zunanje politike.

S polno paro še vedno opravljajo svoje delo v Bruslju tisti člani evropske komisije, ki se bodo potegovali za nov mandat v prihodnji evropski komisiji. Po poročanju Politica je med njimi evropski komisar za kmetijstvo Irec Phil Hogan, ki si želi zasesti položaj evropskega komisarja za trgovino. Evropski komisar za sosedsko politiko in širitev Avstrijec Johannes Hahn si želi postati evropski komisar za gospodarsko in denarno politiko. Danka Margrethe Vestager bi rada nadaljevala delo kot evropska komisarka za konkurenco. Evropska komisarka za pravosodje Čehinja Věra Jourová in evropska komisarka za digitalno družbo Bolgarka Mariya Gabriel imata tudi na izbiro možnost, da še en mandat ostaneta v Bruslju.

Kateri komisarji bodo člani prihodnje evropske komisije, bodo odločali v prestolnicah držav članic, iz katerih prihajajo. Za Italijanko Federico Mogherini je kot članico demokratske stranke že znano, da doma podpore za nov mandat v Bruslju nima. O načrtih in možnostih evropske komisarke za promet Slovenke Violete Bulc, ki je odšla leta 2014 v Bruselj kot članica SMC, portal Politico ne poroča.

Sicer pa je od več dejavnikov odvisno, kdo dobi položaj evropskega komisarja. Med njimi sposobnost ni na prvem mestu, bolj pomembno je, iz katere države prihaja kandidat (velike, majhne, stare, nove, severne, južne), katerega spola je, iz katere politične družine je. Sedanji predsednik evropske komisije Luksemburžan Jean-Claude Juncker, ki se za nov mandat ne bo potegoval, se je leta 2014 odločil sestaviti politično evropsko komisijo. Posledica tega je, da so med komisarji v glavnem politiki, ki še ne mislijo na upokojitev. Da bi tistim, ki želijo ostati v politiki EU omogočil kampanjo, hkrati pa zagotovil, da bo komisija do konca mandata konec oktobra lahko delala, je predlagal spremembo pravil, ki so bila pravkar sprejeta.

»Že od vsega začetka sem želel, da bi imela ta Komisija politično vlogo. Komisarji prevzamejo polno politično odgovornost za vse odločitve te Komisije. Hkrati pričakujem, da v celoti in na osebni ravni sodelujejo z državljani. Aktivno sodelovanje na prihajajočih volitvah v evropski parlament je bistveni del tega udejstvovanja. Zato sem spremenil kodeks ravnanja, da bi komisarjem omogočili sodelovanje v kampanji, ne da bi morali zapustiti Komisijo, pod pogojem, da so njihove kampanje strogo ločene od njihovih institucionalnih dejavnosti,« je ob objavi smernic o etičnih standardih za člane evropske komisije, ki bodo maja sodelovali v kampanji za volitve v evropski parlament, sporočil Jean-Claude Juncker.