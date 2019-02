Kaj je narobe z demokratično družbo v Sloveniji

O medijski svobodi in pluralnosti se bodo pogovarjali Boris Vezjak, Vlado Miheljak in Erik Valenčič

Slovenski mediji – med samocenzuro in sovražnim govorom

© Slovensko mladinsko gledališče

Medijska svoboda in pluralnost sta vitalnega pomena za vsako resnično demokratično družbo. Že vrsto let opažamo, da je v tem pogledu s slovensko nekaj narobe. Tako se glasi napoved okrogle mize z naslovom Slovenski mediji – med samocenzuro in sovražnim govorom, ki bo potekala 19. februarja ob 20. uri v Slovenskem mladinskem gledališču. Vodil jo bo novinar in zunanji sodelavec Mladine Erik Valenčič, gosta pa bosta prav tako Mladinin kolumnist, sicer profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani dr. Vlado Miheljak in dr. Boris Vezjak, komentator medijske krajine in izredni profesor na Filozofski fakulteti v Mariboru.

Za diskusijo, ki je odprta za javnost, so se odločili, ker je večina vodilnih medijev v finančnih težavah, po družbenih omrežjih in v fašistoidnih medijih, ki se napajajo z denarjem madžarskega režima, pa se razrašča sovražni govor in spodbuja ekstremizem, ki se med drugim kaže v zborovanjih zamaskiranih skrajnih desničarjev in v pisemskih napadih z belim prahom zoper izpostavljene posameznike in institucije.

Vstop na dogodek je prost.