Zakaj si novinar televizije Fox News ne umiva rok

Mediji so hvaležno pograbili kost, ki jo je vrgel Pete Hegseth, voditelj ameriške konservativne televizije

Pete Hegseth /Fox News) v telefonskem pogovoru s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom

© Fox News / YouTube

Izjava voditelja na ameriški konservativni televiziji Fox News Peta Hegsetha, da si že deset let ni umil rok, ni izzvala ogorčenih razprav le na družabnih omrežjih, temveč se z njo ukvarjajo tudi mediji, ki se kategorizirajo kot resni. Britanski Guardian je v naslovu prvega članka izpostavil trditev, da si Hegseth že deset let ni umil rok, v drugem članku pa je izpostavil njegovo trditev, da klice ne obstajajo. Guardian bralce obvešča, da je oddaja, ki jo Hegseth vodi in v kateri je navedel sporno trditev, najljubša oddaja predsednika ZDA Donalda Trumpa, obenem pa tudi oddaja, v kateri objavljajo različne teorije zarote, ki koristijo Beli hiši, in da bi Hegseth s svojo izjavo, da si ne umiva rok, lahko razburil Trumpa, ki naj bi imel pred klicami fobijo.

Novinar Sam Wolfson še navaja, da Fox News zavrača znanstveno dokazana dejstva, če niso takoj preverljiva. Organizacija za nadzor medijev Media Matters for America je recimo odkrila, da razprave o podnebnih spremembah objavlja izključno takrat, ko je posebej mrzlo in tudi tako skuša izpodbiti ugotovitve znanstvenikov o segrevanju ozračja.

V Guardianovem članku piše tudi, da je bil Pete Hegseth vojak v Iraku, lani pa naj bi bil eden od kandidatov predsednika Trumpa za ministra za veterane. Na tem položaju bi bil odgovoren za zdravje in dobrobit 20 milijonov Američanov.

V ameriški reviji Forbes so se osredotočili na Hegsethove besede, da da klice zanj ne obstajajo, ker jih ne vidi. Novinar Bruce Y. Lee sprašuje, kaj si vbrizgava, če klice zanj ne ostajajo, in kako to počne. Pojasnjuje tudi, da med stvari, ki jih z golim očesom ne vidimo, pa kljub temu obstajajo, sodijo Hegsethovi možgani, naši občutki in jedrska energija. Bakterije, viruse, parazite sicer lahko vidimo z mikroskopom. Nato Bruce Y. Lee pojasnjuje, kaj bi se zgodilo Hegsethu, če si res deset let ne bi umival rok in zakaj si jih je treba umivati. Po objavi prve različice članka so na Fox News hitro pojasnili, da se je Hegseth šalil.

Nemški die Welt pa izpostavlja Hegsethovo pojasnilo prek Twitterja, ko v slogu Donalda Trumpa pravi, da so mediji »prepričani v lastno nezmotljivost in JEZNI«. Naj se raje sprostijo in zabavajo, dodaja. Temu je sledilo še priporočilo Hegsethove mame, naj si spet začne umivati roke, kakor so ga starši naučili.

Članek z naslovom, da si voditelj ameriške desničarske televizije že deset let ni umil rok in da ne verjame, da klice obstajajo, je gotovo prinesel veliko ogledov, čeprav večina ljudi ve, da si je roke treba umivati in ne dvomijo, da klice obstajajo.

