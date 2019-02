Tajani je Berlusconijev človek

Predsednika Evropskega parlamenta, ki velja za najbolj zvestega sodelavca Silvia Berlusconija, zanima le italijanska notranja politika, postal bi namreč rad predsednik Italije

Berlusconi in Tajani, tesna sodelavca

Izjave predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija v Bazovici niso presenečenje. Čeprav je večino politične kariere v Bruslju, ga v glavnem zanima notranja politika Italije. Ves čas je lojalen nekdanjemu predsedniku vlade Silviu Berlusconiju in politični stranki Naprej Italija.

Pred lanskimi parlamentarnimi volitvami ga je Berlusconi celo predlagal za predsednika vlade, če bi stranka Naprej Italija od volivcev dobila največ glasov in s tem mandat za sestavo vlade. Berlusconi sam zaradi obsodbe zaradi utaje davkov na teh volitvah ni smel kandidirati. Zato je za položaj predsednika vlade predlagal Tajanija kot svojega najbolj zvestega sodelavca. Skupaj z njim je Berlusconi v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovil stranko Naprej Italija.

Leta 1953 v Rimu rojeni Antonio Tajani je bil najprej tiskovni predstavnik Silvia Berlusconija. Leta 1994 je bil izvoljen za poslanca evropskega parlamenta. Leta 2008 je najprej za dve leti postal evropski komisar za promet, nato je bil še štiri leta evropski komisar za industrijo. S tega položaja je bil leta 2017 imenovan za predsednika Evropskega parlamenta.

Več poslancev evropskega parlamenta je za portal Politico povedalo, da Tajanija bolj zanimajo zadeve, ki so povezane z Italijo kot z Evropskim parlamentom. »Vključen je v italijansko politiko, a to dela skrito očem javnosti,« je dejal eden od uradnikov v evropskem parlamentu.

Antonio Tajani lojalnosti Berlusconiju nikoli ni skrival. Ko ga je januarja lani predlagal za kandidata za predsednika italijanske vlade, je Berlusconi dejal, da je »odlična izbira«, pa da je »vedno bil povsem lojalen do naših načel in idej in do Siliva Berlusconija«. Berlusconiju je stal ob strani tudi v času, ko se je soočal s spolnimi škandali in je bil sredi finančne krize prisiljen odstopiti s položaja predsednika vlade.

Tajani postavlja lojalnost Berlusconiju na prvo mesto enako kot je za poljskega predsednika Andrzeja Dudo najbolj pomembno, da je povsem lojalen predsedniku stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawu Kaczynskemu.

Čeprav je Tajani pred kratkim sporočil, da bi na položaju predsednika Evropskega parlamenta rad ostal tudi po majskih volitvah, v EP vedo povedati, da bi bil takoj pripravljen oditi nazaj v Italijo, če bi mu ponudili pravi položaj. Trije uradniki evropskega parlamenta so za Politico povedali, da so jim ljudje, ki so blizu Tajaniju, povedali, da ga v Italiji ne zanima položaj predsednika vlade, ampak predsednika države. To je položaj z več prestiža in manj moči.

