Slovenska desnica in italijanska okupacija

Naslovnica desničarskega časnika Slovenec iz leta 1941 priča o strahopetnosti takratne slovenske politične desnice

Objavljamo naslovnico časnika Slovenec (6. maj, 1941) ob italijanski zasedbi Ljubljanske pokrajine. Tako kot nekoč so tudi danes med slovenskimi politiki takšni, ki se v imenu preganjanja nekakšnega komunizma, pravzaprav pa svojih političnih nasprotnikov, priklanjajo italijanskemu nacionalizmu in revizionizmu. Ti so nasledniki politike, ki je med vojno izrekla vdanost Benitu Mussoliniju, so nasledniki politike, ki je sprejela okupacijo kot nekaj dobrega.

Več v naslovni temi nove Mladine >> #Mladina7