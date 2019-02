Za otroke (ločenih staršev) gre

Neplačevanje preživnine je nasilje nad otroki in je kaznivo dejanje, kljub temu pa preživnine v Sloveniji ne prejema na tisoče otrok

Med javnosti najbolj poznanimi neplačniki preživnine, ki so bili zaradi tega tudi obsojeni na pogojno zaporno kazen, je tudi Roman Leljak, novoizvoljeni župan občine Radenci.

Da so koristi otrok ločenih staršev najpomembnejše, poudarjajo vsi in vselej, tudi politika, ne glede na prepričanje. Politika tudi iz leta v leto sprejema nove in nove zakonske ukrepe, ki naj bi v tem pogledu kar najbolj zaščitili otroka, tako pred nasiljem v družini kot tudi pred neplačevanjem preživnine, ki je sicer tudi po zakonu ena izmed oblik nasilja nad otrokom. Pred leti je bil glede tega spremenjen celo kazenski zakonik, ki je zaostril kaznivo dejanje neplačevanja preživnine in zanj predvidel zapor. A realnost mater (in včasih tudi očetov), ki se znajdejo v tem položaju, se pogosto ne ujema z velikimi besedami o državni skrbi za otrokove koristi.