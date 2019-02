Mit o dobrem okupatorju

Nasilje se ni začelo s fojbami, nasilje se je začelo že po koncu prve svetovne vojne

Izstradani otroci v italijanskem koncentracijskem taborišču na Rabu. V strašnih razmerah jih je umrlo več kot sto.

Po prvi svetovni vojni je tretjina slovenskega etničnega ozemlja pripadala sosednji državi, v Italiji je takrat živelo okoli 320.000 Slovencev. Bolj ko se je italijanska država fašizirala, bolj se je čutil italijanski pritisk po raznarodovanju. S prihodom Benita Mussolinija na oblast se je poitalijančevanje Primorske pospešilo, slovenski priimki in imena krajev so se spreminjali v italijanske, spremenili so okoli 50.000 priimkov in 1500 krajevnih imen. Prepovedali so slovenska (in hrvaška) kulturna društva, časopise, politične stranke.