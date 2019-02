Šarec: Tajani se je opravičil s figo v žepu

Slovenski premier meni, da bi bilo prav, če bi predsednik Evropskega parlamenta zaradi spornih izjav odstopil, a dvomi, da bo to storil

Lahko Antonio Tajani prekliče svoje sporne besede?

© Plamen Stoimenov / Flickr

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je za sporne izjave v Bazovici opravičil s figo v žepu, je včeraj za TV Slovenija izjavil slovenski premier Marjan Šarec. Po Šarčevem mnenju bi bilo prav, da bi Tajani odstopil, a dvomi, da bo to storil. Je pa pomembno glasovanje na evropskih volitvah, je dodal v oddaji Politično s Tanjo Gobec. "To opravičilo je bilo nekako na pol, bolj s figo v žepu, tako sem ga sam dojel," je ocenil premier drugo Tajanijevo opravičilo.

Ob tem se je Šarec strinjal s predsednikom republike Borutom Pahorjem, da gre Tajanijeve besede razumeti kot ozemeljske zahteve. "Zlasti, če poznamo zgodovino in vemo, kaj je fašistični režim delal tudi primorskim Slovencem. Te rane še danes niso zaceljene, zato v 21. stoletju človek res ne pričakuje takšnih izjav," je še poudaril v oddaji.

Tajani je namreč pred tednom dni na oziroma na slovesnosti v Bazovici pri Trstu ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije izjavil, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina in da je tisti, kdor zanika ta pojav, sostorilec tistega, kar se je zgodilo. Ob tem je dodal, da naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija".

Tajani je izjave najprej skušal omiliti v ponedeljek, ko je med drugim dejal, da so bile napačno razumljene. A s to njegovo izjavo številni niso bili zadovoljni. Slovenski in hrvaški evroposlanci iz vrst EPP so zato v skupnem pismu od njega zahtevali jasno opravičilo in umik izjav iz Bazovice. V SD pa so sprožili mednarodno peticijo, ki poziva Tajanija k odstopu.

Predsednik Evropskega parlamenta se je po pritisku znova opravičil v sredo. "Iskreno obžalujem in se opravičujem, da sem uporabil besede, ki so morda užalile vaše državljane in so bile razumljene kot neke vrste ozemeljske zahteve. Zagotavljam vam, da to ni bil niti moj namen niti ni to moje stališče o zadevi," je zapisal v izjavi za javnost. Podobno je zapisal tudi v pismu zunanjemu ministru Miru Cerarju, ki ni bil zadovoljen s prvim opravičilom. Novo opravičilo je Cerar sprejel.

Po Šarčevih besedah so danes v Evropi cenjeni tudi politiki, ki dajejo podobne izjave, kot je bila Tajanijeva, zato se mu še posebej zdi pomembno, da se državljani prihajajočih evropskih volitev udeležijo, pa tudi, kako bodo volili. Tudi po njegovem mnenju bodo tokratne volitve še toliko bolj kot pretekle zaznamovale prihodnost Evrope, je danes pojasnil v oddaji.

Glede nastopa LMŠ na volitvah je Šarec pojasnil, da se nanje odpravljajo samostojno, saj si želijo uvajati spremembe tudi v Evropi, tako kot jih uvajajo v Sloveniji. Ob tem je zavrnil, da bi se tako odločili, ker jim dobro kažejo javnomnenjske ankete. "Kdor nas pozna, ve, da ne damo toliko na ankete, ampak vedno samo na volitve," je poudaril in dodal, da bodo imena kandidatov pravi čas razkrili.

Ob tem je Šarec pojasnil, da je bilo govora tudi o tem, da bi lahko bil eden od njihovih kandidatov za evropskega poslanca Darij Krajčič, ki je v četrtek odstopil s položaja poslanca v DZ. Po njegovem odstopu zaradi tatvine sendviča v trgovini, o kateri je spregovoril na seji odbora za kmetijstvo, se po Šarčevih besedah njegova kandidatura verjetno ne bo zgodila.

