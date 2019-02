Milijarder Bill Gates proti političarki, ki predlaga dvig davka za najbogatejše

Drugi najbogatejši človek na svetu Bill Gates ne bi bolj obdavčil najpremožnejših Američanov. Slednji ukrep je predlagala vedno bolj priljubljena mlada demokratska kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez.

Bill Gates ni zadovoljen s predlogom demokratske kongresnice Alexandrie Ocasio-Cortez

Drugi najbogatejši človek na svetu Bill Gates kritizira predlog članice kongresa iz demokratske stranke Alexandrie Ocasio-Cortez za dvig davka za najbogatejše s sedanjih 37 na 70 odstotkov. Ta davek bi bil eden od virov za financiranje njenega načrta zeleni New Deal. Člani poslovne elite, ki so se januarja zbrali na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, so njen predlog označili kot »grozljiv«. Ustanovitelj Microsofta Bill Gates pravi, da je preveč »ekstremen«.

Nekateri predlogi levičarjev so po njegovih besedah tako »ekstremni«, da bi prisilili najbogatejše ljudi v ZDA, da bi še več premoženja skrili pred davčno upravo. V pogovoru za The Verge je še pojasnil, da najpremožnejši nimajo veliko plače, zato prodajajo delnice in drugo premoženje, da dobijo denar. Ta denar ni obdavčen kot prihodek. Štiristo Američanov, ki zaslužijo največ, plačuje samo okoli 20-odstotkov davka. To po njegovih besedah nima povezave z dohodnino. Osredotočanje na to je zgrešeno.



Po podatkih ankete Navigator Research, ki jih je objavil CNN, skoraj 50 odstotkov Američanov podpira dvig davka za tiste, ki zaslužijo več kot 10 milijonov dolarjev, na 70 odstotkov. Predlog za zeleni New Deal podpira 48 odstotkov vprašanih. V predlogu zelenega New Deala, o katerem naj bi odločal kongres, je pet ciljev, 14 projektov in 15 zahtev. V uvodu sta navedeni dve krizi. To sta podnebna kriza in gospodarska kriza s stagnacijo plač in naraščanjem neenakosti. Za obe je po mnenju Alexandrie Ocasio-Cortez rešitev zeleni New Deal. Njegovi cilji so nič izpustov toplogrednih plinov, ustvarjanje delovnih mest, zagotovitev poštenega prehoda, zagotovitev čistega zraka in vode.

Po poročanju Süddeutsche Zetung zeleni New Deal za evropske razmere ni nič posebnega. Je program, ki bi ga lahko zastopala običajna zelena ali levičarska socialnodemokratska stranka. V ZDA pa je Alexandria Ocasio-Cortez z njim demokratsko stranko potisnila tako daleč na levico, kot drugim liberalnim politikom desetletja ni uspelo. Za kandidate demokratske stranke za kandidaturo za predsedniške volitve prihodnje leto je zeleni New Deal postal lakmusov papir. Člani stranke, ki bodo odločali, kdo bo kandidat stranke na volitvah za predsednika, v veliki večini ta načrt podpirajo, zato ga podpirajo tudi vsi resni kandidati stranke za nominacijo.