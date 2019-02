Umrl modni oblikovalec Karl Lagerfeld

Več kot 35 let je kot kreativni vodja sedel na čelu modne hiše Chanel

Karl Lagerfeld (1933 - 2019)

© Siebbi / WikiCommons

V Parizu je po težki bolezni umrl nemški modni oblikovalec Karl Lagerfeld, gotovo ena od najprepoznavnejših osebnosti iz sveta mode zadnjega pol stoletja. Star je bil 85 let. O njegovi resnični starosti se je sicer velikokrat ugibalo, saj je svoje osebne podatke, tudi datum rojstva, skrbno skrival. To pa ni bila edina stvar, ki je bila glede njega zavita v tančico skrivnosti, večkrat je namreč izjavil, da je plemiškega porekla, čeprav za to ni imel trdnih dokazov. Po dostopnih podatkih je bil namreč sin poslovneža, ki se je ukvarjal s pridelavo in uvozom mleka v prahu.

Kot poroča francoski časnik Paris Match, so Lagerfelda v bolnišnico odpeljali v ponedeljek zvečer, umrl pa je v torek zjutraj.

Modno hišo Chanel je kot kreativni šef vodil od leta 1983, bil je tudi na čelu italijanske modne hiše Fendi, imel pa je tudi lastno modno znamko, prepoznavno po logotipu njegove zaščitne podobe - v konjski rep speti beli lasje in črna oglata sončna očala. Obenem je v javnosti vedno nosil tudi rokavice brez prstov in dvignjene srajčne ovratnike.

"Kdo kupuje francoske avtomobile? Jaz že ne."

(Karl Lagerfeld o nekonkurenčni Franciji)

Lagerfeld se je pred nekaj leti v medijih pojavil tudi, ker je francoskega predsednika Francoisa Hollanda označil za bedaka. V pogovoru za špansko izdajo revije Marie Claire je namreč ostro kritiziral predsednikovo politiko in dejal, da je za "bogate katastrofalna".

"Ta bedak, tako bo katastrofalen kot Zapatero," je dejal Lagerfeld, ki je namignil na nekdanjega španskega premiera Joseja Luisa Zapatera, ki je tako kot Hollande socialist. "Hollande sovraži bogate. To je grozno. Hoče jih kaznovati in očitno je, da se oni se ne pustijo in nihče ne investira," je takrat poudaril Lagerfeld. "Tujci nočejo več vlagati v Francijo in zato stvari ne funkcionirajo več," je še dodal. Po njegovem mnenju je bila Francija konkurenčna le na področju mode, parfumov in vina. "Ostali izdelki se ne prodajajo. Kdo kupuje francoske avtomobile? Jaz že ne," je poudaril pred nekaj leti.

Za svoje delo je Lagerfeld prejel šest nagrad Združenja ameriških modnih oblikovalcev, leta 2002 tudi nagrado za življenjsko delo, država Francija pa mu je podelila tudi naziv viteza legije časti.

