Amy Klobuchar, slovenskega naroda pravnukinja in demokratska kandidatka za predsednico ZDA

Kako je Amy Klobuchar, kandidatka za demokratsko nominacijo za ameriško predsednico, odkrivala Slovenijo in svoje korenine

Amy Klobuchar je bila lani jeseni še tretjič zapored izvoljena za senatorko, pred dvema tednoma pa je naznanila svojo kandidaturo za ameriško predsednico.

Ko se je na vroč poletni dan leta 1985 ameriški novinar slovenskega rodu Jim Klobuchar skupaj s hčerko Amy na kolesu vzpenjal proti prelazu Ljubelj, mu je v glavi odzvanjala slovenska narodna pesem Čez tri gore. Govori o mladcu, ki mora premagati številne ovire, da pride do izbranke. »Če je bil prelaz Ljubelj le prva od treh gora, je to hudo visoka cena za poljub ljubljene osebe in porcijo prekajene klobase,« je zapisal v potopisnem članku, ki je tistega leta v šestih nadaljevanjih izšel v časniku Minneapolis Star and Tribune, pri katerem je bil zaposlen. Cilj njunega popotovanja je bil spoznati deželo, iz katere so se Jimovi stari starši izselili v ZDA, in obiskati kraje, kjer bi lahko našla še živeče sorodnike.