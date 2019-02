Pustni rasizem

V trgovini s pustnimi pripomočki propagirajo maskiranje v t. i. blackface

Blackface v ljubljanski trgovini

Blackface, karikirana počrnitev belskih obrazov z ličili, izhaja iz ZDA, kjer so v 19. in 20. stoletju temnopolte na odru in v filmih igrali belci. Ta zgodovinski simbol rasizma, povezan z uradno politiko rasne segregacije, danes v nobenem kontekstu ni več sprejemljiv – tudi če je mišljen kot nedolžna šala ali pustna šema. Pa ne zgolj zato, ker živimo v razsvetljeni dobi politične korektnosti 21. stoletja: šemljenje v pripadnike druge rase, predvsem v blackface, je rasistično in izjemno žaljivo početje.

Tega se v priljubljeni ljubljanski trgovini Magic shop, specializirani za pustne kostume in pripomočke, očitno ne zavedajo: tudi v letošnji ponudbi imajo »skodrano afro look lasuljo«, imenovano Jimmy, ki jo tržijo s fotografijo dveh belcev, našemljenih v blackface.

Spornost prodaje rasističnih pustnih artiklov v spletni trgovini Magic shopa so na družabnih omrežjih omenili predstavniki Inštituta 8. marec – raziskovalnega zavoda, ki proučuje raznotere oblike družbene podrejenosti in opozarja nanje. Zapisali so, da »tovrstnih eklatantnih primerov rasizma ne smemo ignorirati, saj (predvsem otrokom) sporočajo, da so druge rase nekaj, v kar se lahko našemimo. S tem jih homogenizirajo in avtomatično postavljajo v manjvreden položaj z ozirom na belce oziroma Evropejce.« Zapisu so dodali, da je »prodaja takih artiklov nesprejemljiva in v časih, ko so na udaru ksenofobija, rasizem in nestrpnost, širi nevarno sporočilo«.