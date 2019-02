Zakaj slovenska vlada podpira ameriške gospodarske interese v Venezueli?

Poklon Ameriki

Slovenija je sledila želji ZDA in se vmešala v notranje zadeve Venezuele. Zakaj? Zato, ker Slovenijo skrbi humanitarna kriza v Venezueli, ali ker si Miro Cerar prizadeva za obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa?

© Profimedia

Venezuela je daleč. Druga celina, drug svet. Če bo tam izbruhnila vojna, nov Irak, če bo tam potrebna še ena humanitarna intervencija, to ne bo naš problem. Če si zaradi Venezuele, ki je ne poznamo, malce zatisnemo oči, pozabimo na naša načela in iz tega potegnemo še kak dobiček, ne bo škode. Venezuela res ne more postati notranjepolitično vprašanje, je ta mesec dejal zunanji minister Miro Cerar presenečeno. Toda Venezuela je bližje, kot se nam zdi. In v to novo krizo je Slovenija vpletena bolj, kot je videti na prvi pogled.