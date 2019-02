Ni prostora za resnico

V evropskem parlamentu ne bo razstave o italijanskem fašizmu v Sloveniji

Sporna razstava o zgodovini italijanske vzhodne meje

Evropski poslanec Ivo Vajgl je že 7. februarja predsedniku evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju poslal pismo, v katerem je izrazil ogorčenje nad razstavo z naslovom Vzhodna meja (it. Confine Orientale) v prostorih evropskega parlamenta, ki naj bi pred 10. februarjem, ko je v Italiji dan spomina na žrtve fojb, opozorila na italijanske žrtve med- in povojnega nasilja, ne pa tudi na žrtve fašizma. Na razstavi naj bi se, tako Vajgl, »zavestno izkrivljala resnica«, v razstavni brošuri pa je zgodovina opisana na način, »ki je razpoznavno iredentističen in povsem tuj duhu medsebojnega mirnega kulturnega sožitja«. Sporno razstavo je sicer organiziralo Nacionalno združenje Furlanija Julijska krajina in Dalmacija v sodelovanju z neznanim članom evropskega parlamenta.