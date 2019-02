Mladina ponosno nosi znamko Superbrands

Tednik Mladina je prejel ugledni naziv Superbrands in se uvrstil med 15 najboljših znamk v Sloveniji, ki jih je strokovna žirija prepoznala kot superznamke

Mladina, v družbi najboljših

© Mladina / Superbrands

Superbrands je neodvisna avtoriteta za znamčenje, ki podeljuje priznanja najboljšim blagovnim znamkam. Deluje v 88 državah sveta. Njena matična hiša je v Veliki Britaniji, v 20 letih obstoja pa je postala pomembna avtoriteta pri izbiri in ocenjevanju blagovnih znamk. Postopek izbire najboljših blagovnih znamk poteka vsaki dve leti po strogih pravilih organizacije Superbrands.

Najboljše blagovne znamke na trgu, ki jih prepozna organizacija Superbrands, lahko v programu Superbrands sodelujejo »samo na povabilo« strokovne žirije. Od 10.500 blagovnih znamk, ki so bile uvrščene na začetni seznam Superbrands Slovenija, jih je v ožjem izboru za ostalo zgolj 387. Za končni seznam izbranih najboljših blagovnih znamk v Sloveniji je glasovalo 44 strokovnjakov iz sveta trženja, odnosov z javnostmi, iz poslovnega sveta, medijev in strokovnih organizacij.

Mladina je bila povabljena k sodelovanju in razglašena v končnem ekskluzivnem programu 15 najboljših in najmočnejših blagovnih znamk v Sloveniji.

Merila končne izbire, po katerih so ocenjevali člani komisije, so kakovost (nenehno vlaganje v razvoj izdelka), razlikovanje (bistveno razlikovanje od konkurence, edinstvenost, vrednote in osebnost blagovne znamke), zaupanje (ohranjanje standardov, na katerih je blagovna znamka utemeljena) in čustva (čustvena povezanost in identifikacija na ravni osebnih vrednot). Mladina je bila povabljena k sodelovanju in razglašena v končnem ekskluzivnem programu 15 najboljših in najmočnejših blagovnih znamk v Sloveniji (poleg Mladine še: Diners Club, Eurojackpot, Generali, Goodlife, Liverin Forte, Loto, Med.Over.Net, Mercator, MinyCity, Omv, Palma, Slovenske železnice, Zavarovalnica Triglav in Večer).