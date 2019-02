Za Evropo brez fašizma s Tanjo Fajon, Milanom Kučanom in Kajo Širok

Okrogla miza bo potekala danes ob 18. uri v prostoru Edvard na Igriški v Ljubljani

Fašizem

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D) prireja omizje z naslovom ZA Evropo brez fašizma!, ki bo danes ob 18. uri v prostoru EDVARD na Igriški ulici 5 v Ljubljani. Dogodek je del aktivnosti Lokalno (Go Local), ki jo skupina S&D izvaja od oktobra 2017 in je namenjena interakciji z državljani v neformalnem, sproščenem okolju.

O tematiki porasta fašizma bodo razpravljali kot odgovor na nedavne dogodke v Bazovici in seveda v luči letošnjih evropskih volitev. Dogodke, kot je bil zadnji v Bazovici, je namreč treba obravnavati v širšem kontekstu, saj smo v Evropi priča porastu populizma in sovražnega govora.

Gostje omizja, ki ga bo povezovala Neva Grašič, bodo Tanja Fajon (evropska poslanka in podpredsednica SD/S&D), Milan Kučan (nekdanji predsednik Republike Slovenije) in Kaja Širok (direktorica Muzeja novejše zgodovine).

Vabljeni ste, da se udeležite dogodka in sodelujete v razpravi, v katero želijo bolj aktivno vključiti tudi državljane in pridobiti vašo kritično misel o razvoju EU in skupni prihodnosti.