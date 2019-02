Miša Molk: Ne da se mi. Gabi se mi.

Miša Molk je javnost obvestila, zakaj se tokrat ni prijavila na razpis za mesto direktorice TV Slovenija

Miša Molk v nedeljski oddaji Z Mišo

Voditeljica in nekdanja urednica razvedrilnega programa Miša Molk, ki jo mnogi še danes označujejo kot "prvo damo nacionalne televizije", je danes na Facebooku objavila pojasnilo, zakaj se tokrat ni prijavila na razpisa za mesto direktorice TV Slovenija. Rok za oddajo se je namreč iztekel včeraj ob polnoči. "Nisem se prijavila. Minilo me je. Pa še koga, ki pa je verjetno kaj več potegnil od odstopa," je začela svoje pismo in dodala, da je celotna RTV Slovenija trenutno, kar se vodstva tiče, na trhlih nogah, zato bi si morala tudi sama najprej "podpajsat bergle, potem pa takoj resetirati možgane, vendar ne na nulo, temveč na minus toliko in toliko". Dodala je, da tega pač ne bi bila zmožna.

"Sodelavci so me prepričevali, me spodbujali, mi trkali na vrata, z mano pili kofe. Je fajn ta občutek zaupanja. Lepo je, ko vidiš, kako te spoštujejo in cenijo," je razkrila Miša Molk, ki meni, da je bilo v zadnjih štirih letih narejeno ogromno programske škode, tudi po zaslugi zavedenega ali premalo obveščenega programskega sveta RTV, v katerem so "nekateri svetniki enostavno sledili strankarskim direktivam".

"Ena taka groza, a veste no, tisto, ko si povsem sam sredi neurja v gumijastem čolnu, me je oblila, ko je prof. dr. Janko Kos na seji izrekel, da Miša Molk pa tako ali tako v programskem svetu ne bi dobila podpore. Pa sem šla do njega in ga vprašala, če sedi v glavah vseh svetnikov, da si je upal to izreči. Bil je presenečen, da sem kar direktno vdrla v njegov tako zelo namišljen mir. Bil je tiho, gledal stran. Vztrajala sem in ga ponovno vprašala, kako si upa govoriti v imenu vseh programskih svetnikov. »Tako mislim«, je rekel. »Mislite zase«, sem mu odgovorila in stisnila roko," je zapisala Miša Molk.

(Miša Molk v pogovoru s programskim svetnikom Jankom Kosom)

"No, tako približno gre. Ne da se mi. Gabi se mi," je dodala in nadaljevala, da ni človek, ki bi s solzami v očeh prepričevala člane programskega sveta, kako hudo, da jim je in da morajo to skupaj rešiti, "Vem, da besedo »skupaj« takoj razumejo, kot da so že nakazali par tisoč evrov in da bodo, seveda, takoj tudi kje omenjeni. Že v kakšni oddaji," je izpostavila Miša.

Poudarila je, da se ji je zapahnilo vse lobiranje, poslušanje sej programskega sveta, ko je sprevidela, da je to le še en politični špas: "Nimam telefonskih cifer svetnikov, da bi jih lahko sploh poklicala. Ej, svetniki, a sploh veste, za kaj gre?"

Na koncu zapisa pa je kot P.S. pripisala, da Nataliji Gorščak (po naših informacijah naslednji direktorici TV Slovenija) želi srečo in da "ona že ve".