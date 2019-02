Šarec sprejel Lebnov odstop, pričakuje pa tudi odstop šefa direkcije za infrastrukturo Topolka

Jure Leben zapušča mesto ministra za okolje in prostor, odločitev o njegovem odstopu sta s predsednikom vlade Marjanom Šarcem sprejela skupaj

Premier Marjan Šarec

© arhiv Mladine

Predsednik vlade Marjan Šarec je na tiskovni konferenci danes ob 16. uri javnosti sporočil, da sprejema ponujeni odstop ministra za okolje in prostor Jureta Lebna. Povedal, da ministra Lebna in njegovo delo sicer izjemno ceni in da sta odločitev o odstopu sprejela z Lebnom skupaj. Poudaril je tudi, da pričakuje odstop Damjana Topolka, direktorja direkcije za infrastrukturo, in prevzem odgovornosti s strani vseh, ki so bili kakorkoli vpleteni v afero. Če odstopa Topolko ne bo ponudil sam, predsednik vlade pričakuje ukrepanje trenutne ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek.

"Odločitev sva sprejela skupaj. Odločila sva se, da bi v teh pregretih razmerah, ki so nastale, težko opravljal svoje delo naprej."

(Marjan Šarec, predsednik vlade)

Šarec je dodal še, da je treba počakati na rezultate preiskave. Če bo ta pokazala, da je bilo pri postopku pripravljanja makete drugega tira vse izvedeno korektno, se bo zavzel za nadaljnje sodelovanje z Juretom Lebnom. Premier pričakuje, da bo stranka SMC v najkrajšem času predlagala Lebnovega naslednika, v nasprotnem primeru ga bo potrebno iskati zunaj političnih krogov.

Predhodno je danes predsednik stranke SMC Miro Cerar poudaril, da po pogovoru z ministrom spoštuje njegovo odločitev za odstop, ki se je oblikovala na podlagi vsakodnevnih pritiskov in s katero je želel razbremeniti delo ministrstva in vlade v prihodnosti. Ocenjuje, da je bilo delo Lebna in njegove ekipe do sedaj korektno in učinkovito in da je prav zaradi tega Šarčeva odločitev toliko težja.

"Pričakujem odstop gospoda Topolka, če odstopa ne bo, pričakujem od resorne ministrice njegovo razrešitev, pa tudi vseh drugih, ki smo jim bili priča v raznoraznih korespondencah. Od ministrice pričakujem, da bo poskrbela, da ne bo samo Jure Leben nosil odgovornosti."

Glavni razlog za ministrov ponujeni odstop ostajajo dogovarjanja okoli sporne makete drugega tira, ki v javnosti buri duhove od marca lani. Leben, ki je bil takrat državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in vodja projekta, je po poročanju STA danes znova povedal, da svoje delo ocenjuje kot dobro, zakonito in opravljeno v skladu s takratnimi pristojnostmi.

Intervju z ministrom v odhodu Juretom Lebnom si lahko preberete v novi številki Mladine, ki bo izšla v petek, 1. marca.