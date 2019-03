Koliko gorja in uničenih življenj še, preden bo cerkev duhovnikom končno dovolila ljubezen in spolnost?

Cerkveno priznanje

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je konservativen duhovnik. Ga bo iniciativa Dovolj. je pripravila k ukrepanju?

Slovenska cerkev se je doslej morala braniti pred očitki medijev in strokovne javnosti, da sistematično prikriva primere pedofilije in ščiti duhovnike, ki so spolno zlorabljali otroke. Cerkev kot institucija je pri tem ves čas ostala enotna, govorili so visoki dostojanstveniki, duhovniki in verniki pa so molčali. Pretekli teden se je zgodil velik premik: zoper spolne zlorabe v slovenski cerkvi so namreč nastopili v novo iniciativo povezani posamezni duhovniki in verniki. »Civilno iniciativo za zaščito žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem Dovolj.je smo ustanovili, ker želimo zaščititi tako dejanske kot potencialne žrtve spolnih zlorab. Hkrati menimo, da se bo le z odločnim ukrepanjem povrnil ugled mnogim dobrim duhovnikom, ki so zaradi nerazčiščenega vprašanja spolnih zlorab manjšine po krivici na slabem glasu. Radi bi torej Cerkvi, ki ji sami tudi pripadamo, pomagali počistiti eno najhujših gnusob v njeni zgodovini,« so besede Igorja Volka, vernika, ki vodi iniciativo, sicer direktorja Iskreni. net, ki smo ga doslej poznali predvsem po nazadnjaških akcijah.