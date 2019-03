Združeni narodi proti sovražnemu govoru

Sovraštvo tako v liberalnih kot avtoritarnih sistemih postaja prevladujoč trend, opozarja generalni sekretar OZN Antonio Guterres

Antonio Guterres, generalni sekretar OZN

© Eric Bridiers / WikiCommons

Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je z apelom proti sovraštvu do tujcev, rasizmu in nestrpnosti v Ženevi odprl 40. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice. Opozoril je na rast populizma in sovražne gonje na družbenih omrežjih, poroča Deutsche Welle.

Napovedal je novo globalno strategijo za boj proti sovražnemu govoru, vse večji nadlogi, ki »zastruplja« razprave o ključnih izzivih, kot so migracije. Pripravo strategije bo vodil njegov posebni svetovalec o preprečevanju genocida Adama Dieng. Sovraštvo tako v liberalnih kot avtoritarnih sistemih postaja prevladujoč trend.

»Nekatere velike politične stranke in voditelji kopirajo ideje obrobnih političnih sil in jih vključujejo v svojo lastno propagando in predvolilne kampanje.«

(Antonio Guterres, generalni sekretar OZN)

»Nekatere velike politične stranke in voditelji kopirajo ideje obrobnih političnih sil in jih vključujejo v svojo lastno propagando in predvolilne kampanje,« je opozoril Guterres. Tako je rasistični in drug sovražni govor postal del politične klime. Kot primer je navedel propagando proti marakeški deklaraciji oziroma globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki je bila tudi v Sloveniji zelo intenzivna.

Antonio Guterres je še dejal, da je razprava o mobilnosti ljudi postala zastrupljena z lažnimi zgodbami, ki povezujejo begunce in migrante s terorizmom in jih izpostavljajo kot grešne kozle za mnoge težave v družbi.

Kampanja proti marakeški deklaraciji ni uspela, vendar pa se je 17 članic OZN pri glasovanju vzdržalo ali glasovalo proti. Razprava o tej nezavezujoči deklaraciji, katere namen je vzpostaviti najboljše prakse pri upravljanju z begunskimi in migrantskimi tokovi, je bila posebej ostra v Evropi, je še spomnil.