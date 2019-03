Posebna številka Mladine: FAŠIZEM

V okviru serije posebni številk Mladina ZGODOVINA je zdaj na voljo tudi edicija, posvečena fašizmu

Posebno številko Mladina ZGODOVINA: FAŠIZEM si lahko zagotovite na vseh prodajnih mestih in tudi v naši spletni trgovini na tej povezavi. V posebni izdaji Mladine strokovnjaki pojasnjujejo, kdo so bili fašisti, ki so pred skoraj 100 leti prišli na oblast v Italiji. Med drugim boste prejeli odgovore na vprašanja, kako se je njihov vodja Benito Mussolini iz borca za delavske pravice prelevil v nacionalističnega diktatorja, kako so uspeli nagovoriti tako revne kot bogate in kako so razpustili demokracijo ter odstranili drugače misleče.

Kako je Hitlerju uspelo osvojiti oblast in premagati vse stranke na legalnih volitvah? Kako mu je uspelo na svojo stran pridobiti delavce in kako veliki kapital? Zakaj je Hitler izbral Jude za sovražnike? Kako to, da so bili pristaši fašizma tudi nekateri veliki umetniki in filozofi?

Kako to, da so dobili fašisti posnemovalce v skoraj vseh evropskih državah? Podrobneje bomo pogledali fašizem v Španiji, Angliji, Franciji in na Hrvaškem.

Vse to in več v novi posebni izdaji Mladine o fašizmu! #MladinaZGODOVINA