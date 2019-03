Seksistična izjava leta pripada pediatru, ki je dejal, da posilstva niso možna, če so deklice proti

Včeraj so že šesto leto zapored podelili "nagrado" za najbolj seksistično izjavo leta. Bodečo nežo je tokrat prejel pediater Viljem Ščuka.

Viljem Ščuka, prejemnik Bodeče neže sezone 2018/2019

© sola-osebnosti.si

V Socialnem centru Rog sta uredništvo spletnega portala spol.si in kolektiv Rdeče zore v sredo, 6. marca, bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta podelila pediatru in psihoterapevtu Viljemu Ščuki. V svojem komentarju za portal Svet24 junija lani je Ščuka enačil spolno nasilje s spolnim odnosom in prelagal odgovornost za nasilje na (mladoletne) žrtve, so v obrazložitev zapisali organizatorji.

"Množična posilstva deklic (sošolk) niso možna, če so deklice proti. Za spolni odnos sta odgovorna oba udeleženca, saj se dogaja pri polni zavesti obeh….,"

(Viljem Ščuka)

"Množična posilstva deklic (sošolk) niso možna, če so deklice proti. Za spolni odnos sta odgovorna oba udeleženca, saj se dogaja pri polni zavesti obeh….," je Ščukova izjava, s katero je komentiral predlog nekdanje osnovnošolske učiteljice Suzane Belak Pungartnik glede kaznovanja problematičnih in predvsem nasilnih otrok v slovenskih šolah. Izjava si je med obiskovalci razglasitve prislužila kar 75 odstotkov glasov.

Enačenje posilstva in spolnega odnosa ni le nedopustno ampak tudi izjemno nevarno, so zapisali organizatorji. "O spolnem odnosu govorimo, kadar si osebe želijo spolnosti oziroma aktivnosti povezane s spolnostjo in se zanje odločijo brez fizične, psihične, ekonomske ali druge prisile. V nasprotnem primeru govorimo o spolnem nasilju, ki ni le nedopusten poseg v psihofizično integriteto žrtve, temveč tudi kaznivo dejanje," dodajajo.

V obrazložitvi so izrazili zaskrbljenost, da porazdelitev odgovornosti med žrtev in povzročitelja, ki jo je izrazil Ščuka, kaže na popolno nerazumevanje definicije (spolnega) nasilja. "Za nasilje je, tako kot za katerokoli drugo vedenje, vedno odgovorna oseba, ki nasilje povzroča. Težko je razumeti, da kdorkoli meni, da se (množična) posilstva zgodijo s privoljenjem žrtve, še toliko težje, če gre za osebo, ki takšno izjavo poda javno, v vlogi strokovnjaka. Opravičevanje in minimaliziranje (spolnega) nasilja ter prelaganje odgovornosti na žrtev je izjemno nevarno početje in pomeni utrjevanje kulture, v kateri je nasilje dopusten način doseganja svojih ciljev.

Za najbolj seksistično izjavo sezone 2018/2019 je bilo nominiranih 28 izjav, ki si jih lahko preberete na tej povezavi. Največ nominacij, kar pet, si je tokrat prislužil Jan Plestenjak, v ožji izbor petih nominirancev pa so se poleg Ščukove uvrstile še izjave imitatorja in radijskega novinarja RTV Jureta Mastnaka, pisatelja Branka Gradišnika, novinarja Siola Jake Lopatiča in pisateljice Milene Miklavčič.

Lani si je ta (ne)častni naziv za svojo izjavo prislužil nekdanji ustavni sodnik Boštjan M. Zupančič, predlani pa nekdanja osnovnošolska učiteljica in ravnateljica Angelca Likovič.