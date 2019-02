Plestenjak z največ nominacijami za seksistično izjavo leta

Bodečo nežo za seksistično izjavo leta bodo podelili 6. marca, nominiranih pa je 23 izjav

Jan Plestenjak opazuje svet

© Uroš Abram

Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala Spol.si skupaj z zainteresirano javnostjo vsako leto že tradicionalno podeljujeta bodečo nežo za seksistično izjavo leta. Ta nečastni naziv lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Za bodečo nežo v obdobju 2018-2019 je nominiranih 23 izjav, ki so jih sodelujoči prijavili preko spletnega obrazca in za katere je delovna skupina presodila, da ustrezajo merilom seksističnega govora. Vzorec zato predstavlja le majhen del seksizma, ki ga širijo javno prepoznavne osebe v Sloveniji.

Največje število tovrstnih izjav v omenjenem izboru v obdobju 2018-2019 pripada pevcu Janu Plestenjaku, v bitki za bodečo nežo jih ima namreč kar pet. Med drugimi nominiranci so tudi izjave psihologa Andreja Perka, upokojenega novinarja Vinka Vasleta, politika Zmaga Jelinčiča, pisateljice Milene Miklavčič in celo zdaj že nekdanje varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer.

"Če ženska plača večerjo, je to tako, kot če bi sam naokrog poplesaval z baletnimi copati."



"Manekenski tip ženske, ki ga je sforsiral gejevski lobi, ko so punce videti kot fantje, mi ni všeč. Kanček moškega v ženskah me takoj odvrne. Da se punca vede kot moj cimer ali moj brat."



(izjavi Jana Plestenjaka, ki sta se uvrstili v izbor za bodečo nežo)

O tem, katere izjave najbolj očitno pozivajo k diskriminaciji, bo javnost lahko glasovala na tej spletni strani, glasovanje, ki se je začelo včeraj, pa bo potekalo do vključno 4. marca. O končni zmagovalki ali zmagovalcu cu bo odločalo občinstvo na razglasitvi bodeče neže 2018-2019 v ljubljanskem Rogu 6. marca ob 21. uri.

Lani je ta nečastni naziv pripadel Boštjanu M. Zupančiču, nekdanjemu sodniku, predlani pa neuspešni predsedniški kandidatki in nekdanji osnovnošolski ravnateljici Angelci Likovič.

