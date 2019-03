V posmeh pravu. Pa tudi morali in etiki.

Duhovnik Tadej Strehovec »oproščen«, ker mu je uspelo izigrati pravni sistem

Duhovnik Tadej Strehovec ni želel prevzeti odgovornosti za sovražne zapise zoper zagovornike pravice do splava.

© Borut Krajnc

Tožilstvo je odstopilo od pregona duhovnika Tadeja Strehovca, ki mu je očitalo sovražni govor zoper več javnosti znanih oseb, ki so se izrekle za (ustavno) pravico do splava. Tako se je odločilo, ker ni moglo ugotoviti, kdo je odgovoren za zapis na spletni strani v lasti Zavoda Kul, katerega direktor je Strehovec. Če torej ustanoviš spletni portal, prek njega v nepodpisanih člankih širiš nestrpnost do drugačnih in potem ne razkriješ imena pisca ali odgovornega urednika, je vse v redu?