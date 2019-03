Odgovornost, da sovražni govor za zdaj ostaja nereguliran, nosi stranka SD

SD namreč vodi obe za to področje odgovorni ministrstvi. V stranki sicer poudarjajo, da imajo v načrtu »tudi omejevanje sovražnega govora« in da bodo njeni ministri upoštevali te smernice.

Dejan Židan, predsednik stranke SD, ki obljublja boj proti sovražnemu govoru

© Uroš Abram

Sovražni govor in širjenje lažnih novic, predvsem na spletu, sta vedno resnejši težavi, s katerima se posamezne države spoprijemajo bolj ali manj uspešno. Kako je s Slovenijo?

Vlada Marjana Šarca je napovedala, da bo korak na tem področju vendarle storila. Za to sta odgovorni pravosodno in kulturno ministrstvo. Prejšnji kulturni minister je spremembe medijske zakonodaje napovedoval, potem pa je odstopil. Bo novi minister nadaljeval njegovo delo?

Zoran Poznič je o tem spregovoril na predstavitvi pred parlamentarnim odborom za kulturo. Med tremi pomembnejšimi nalogami, ki ga čakajo, je posebej omenil spremembe medijske zakonodaje z vidika omejevanja lažnih novic in sovražnega govora. Izrazil je pričakovanje, da bi lahko bila nova medijska zakonodaja sprejeta še letos. »Zelo težko, zelo zahtevno je na spletu vzpostaviti kakršnakoli merila, ker še vedno je tako, da je dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano, in tako je tudi prav. Seveda pa je za izrečeno besedo ali karkoli na medijskem področju treba vzpostaviti sistem odgovornosti. Vsi smo odrasli ljudje in vemo, da človek v resnici stoji in pade s svojo besedo. Za to v resnici gre. Ne gre za nobene prepovedi, daleč od tega, ravno obratno,« je dejal Poznič.

Po njegovem mnenju se moramo izogniti temu, da »bodo mediji, predvsem medmrežni mediji, tisti, ki nas bodo ločevali in varali, ki bodo z nami zgolj in samo manipulirali za kakršnokoli svojo korist, ali ekonomsko ali politično«. Bo pa priprava medijskega zakona po njegovem mnenju trd oreh, dodal je, da bo moral biti »medijski zakon sprejemljiv za vse«. Stvar širšega soglasja torej.

Glede na to, da SDS in najvplivnejša civilnodružbena organizacija katoliška cerkev zavračata spremembe, na podlagi katerih bi za zapisano na spletu lahko terjali odgovornost, si je zelo težko predstavljati, kakšen naj bi bil novi medijski zakon, ki bi bil sprejemljiv za vse. In ali bo tak ponudil rešitve za spoprijem z lažnimi novicami in sovražnim govorom.

Na pravosodnem ministrstvu, ki ga vodi Andreja Katič, ponavljajo že znano. Zavedali naj bi se vedno očitnejše problematike sovražnega govora, najprej pa se bodo posvetili preventivi, šele potem represiji. Ta naj bi bila povezana s prekrškovnim pravom in to naj bi se zgodilo šele, ko bo sprejeta nova medijska zakonodaja. Čeprav je ministrica dolgo trdila, da je kazenska definicija sovražnega govora v Sloveniji zadovoljiva, naj bi zdaj vendarle proučili spremembe, ki bi zagotovile boljše možnosti za pregon. Ta je v Sloveniji za zdaj med najbolj omejenimi v EU.

Odgovornost za rešitev vprašanja sovražnega govora torej nosi stranka SD, saj ta vodi obe ministrstvi, odgovorni za to področje. V stranki poudarjajo, da imajo v načrtu »tudi omejevanje sovražnega govora« in da bodo njeni ministri upoštevali te smernice.

Čas bo hitro pokazal, kako iskreni so pri SD.