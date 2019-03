V Kranju je danes zasvetil prvi semafor z ženskim likom

Ob mednarodnem dnevu žensk

Semafor z ženskimi podobami v Avstraliji

© Daily.social

Mestna uprava Kranj je ob mednarodnem dnevu žensk skupaj s koncesionarjem pripravila posebno različico semaforja, na katerem bo namesto moškega upodobljen ženski lik s krilom. Prvi tovrstni semafor v Sloveniji je pri Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj zasvetil prav na dan žensk.

Kljub številnim prizadevanjem ženske populacije so liki v moški podobi še marsikje v močni prevladi, so v sporočilu za javnost zapisali v kranjski mestni upravi in dodali, da je tako tudi na semaforjih, kjer promet usmerjajo izključno moške podobe.

Odslej bo v Kranju rdeča čakajoča peška obveščala, da bo treba za prehod cestišča še nekoliko počakati, medtem ko bo zelena peška v krilu obveščala, da je prehod možen.

