Minister za zdravje odstopa zaradi slabega zdravstvenega stanja

Samo Fakin je danes predsednika vlade Marjana Šarca obvestil, da se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje prepočasi, zato odstopa s položaja

Samo Fakin, minister za zdravje v odstopu

© Mladina / Uroš Abram

Minister za zdravje Samo Fakin je danes predsednika vlade Marjana Šarca obvestil, da se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje prepočasi, zato odstopa s položaja. Fakin ostaja v bolniškem staležu, še naprej ga nadomešča državna sekretarka Pia Vračko, so sporočili z ministrstva.

Fakin je bil, po navedbah ministrstva zaradi dalj časa trajajoče viroze, bolniško odsoten od 18. februarja. Z bolniške se je sicer vrnil na sejo vlade 21. februarja, na kateri so potrjevali splošni dogovor v zdravstvu za letošnje leto ter ukrepe za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu.

Na novinarski konferenci po takratni seji vlade je bil vidno utrujen in je močno kašljal. Na ministrstvu so sicer napovedovali, da se bo prihodnji teden vrnil v službo, ko bi moral na širšem vrhu koalicije predstaviti predlog zakona o upravljanju javnih zdravstvenih zavodov.

Preberite si intervju, ki samo ga s Fakinom pred kratkim objavili v Mladini. V njem je minister v odstopu med drugim dejal, da čakalne dobe obstajajo: "Moj cilj je, da jih ni in da tudi ni izgub. Je pa res, da seznami niso sčiščeni. Na teh čakalnih listah so zdaj vsi pacienti, ki prinesejo napotnice. Na teh listah so predvsem mnogi manj nujni primeri. Tudi na seznamu za operacijo krčnih žil je po oceni strokovnjakov samo okoli 10 odstotkov pacientov, ki jo potrebujejo zaradi zdravstvenih razlogov, 90 odstotkov pa jih čaka na poseg zaradi estetskih razlogov. Kar je nujno, za zdaj vse naredimo. Čakalnih dob ni na urgenci, vsak urgentni primer obravnavamo takoj. Naredimo vse srčne operacije, obvode, vse, ki rabijo stentiranje. Pri raku ni čakalnih dob in tudi zdravljenje je v celoti plačano. Tam, kjer je res nujno, prideš takoj na vrsto."