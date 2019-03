Grims: V druščini, ki bi izključila Orbana, nimamo niti minute več kaj iskati

SDS bi madžarskemu predsedniku Orbanu slepo sledila tudi ven iz Evropske ljudske stranke (EPP)

Če bo Evropska ljudska stranka (EPP) izključila stranko madžarskega premierja Viktorja Orbana, mora SDS takoj reagirati in iskati svoj prostor skupaj z Orbanom drugje, je v intervjuju za tednik Demokracija dejal poslanec SDS Branko Grims. "V druščini, ki bi izključila ali drugače odrinila Orbana, nimamo niti minute več kaj iskati," je dejal.

Grims je dodal, da bi SDS novo politično grupacijo v tem primeru iskala skupaj z Orbanom, in sicer okviru višegrajske skupine. "Višegrajska skupina ima svoje poglede in ti pogledi so po mojem prepričanju edina zdrava podlaga za dolgoročno prihodnost EU. Tako kot si EU zamišlja globalist Macron, ki podpira nasilje nad invalidi s solzivcem, taka Evropa vsiljene multikulturnosti in kulturnega marksizma LBTQP nima prihodnosti," je dejal Grims.

"Zdajšnje vodstvo NSi celo podpira izključitev Orbana iz EPP. Samomorilna norost, za katero nimam besed."

(Branko Grims, SDS)

Poslanec je bil kritičen tudi do NSi, ki je prav tako članica EPP. "Zdajšnje vodstvo NSi celo podpira izključitev Orbana iz EPP. Samomorilna norost, za katero nimam besed," je dejal.

Sicer Grims verjame, da delajo EPP levičarji v njej izjemno škodo. "Po mojem mnenju je tu jasen cilj, da se vse, kar je desnega, iz EPP izloči ali vsaj odrine, nato pa taka EPP poveže s celotnim blokom levičarjev od socialistov naprej," je dejal.

Zaradi kampanje proti Bruslju je 13 strank članic EPP prejšnji teden zahtevalo sprožitev postopka o izključitvi stranke Fidesz madžarskega premierja. Skupščina EPP bo o izključitvi po napovedih razpravljala na srečanju 20. marca.

