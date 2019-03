Tajani: Mussolini je naredil tudi nekaj dobrih stvari

Predsednik Evropskega parlamenta Anotnio Tajani znova razburil z izjavami o fašizmu

Nekdanji italijanski fašistični diktator Benito Mussolini in predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani znova razburja s svojimi izjavami o fašizmu. Za italijansko radijsko postajo je dejal, da je fašistični diktator Benito Mussolini "naredil tudi nekaj dobrih stvari". V odzivu na kritike je dejal, da se z njegovimi izjavami manipulira. "Preden je (Mussolini) razglasil vojno celemu svetu, (...) je naredil tudi nekaj dobrih stvari, da je zgradil infrastrukturo v naši državi," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal za Radio24. "Nisem fašist in nikoli nisem bil. Vendar če smo iskreni - zgradil je ceste, mostove, zgradbe in športna poslopja," je še povedal predsednik parlamenta iz Evropske ljudske stranke (EPP).

S tem je sprožil burne odzive predvsem v politični skupini socialdemokratov (S&D). Vodja te politične skupine v Evropskem parlamentu Udo Bullmann je izjave označil za "neverjetne". "Kako lahko predsednik Evropskega parlamenta ne priznava narave fašizma. Potrebujemo takojšnje pojasnilo," je zapisal Twitterju.

Kritična je bila tudi evropska poslanka iz Slovenije Tanja Fajon (S&D/SD), ki je ponovila Bullmannove besede. "Kako lahko predsednik Evropskega parlamenta udari tako mimo in pokaže toliko nerazumevanja glede narave fašizma in (ne)poznavanja zgodovine? Zahtevali bomo njegovo pojasnilo," je poudarila.

Tajani je v odzivu na kritike zapisal, da "naj bo sram tiste, ki manipulirajo s tem, kar naj bi rekel o fašizmu". "Vedno sem bil prepričan antifašist, ne bom dovolil, da kdorkoli namiguje drugače. Fašistična diktatura, rasni zakoni in smrti, ki jih je povzročil, so najtemnejše strani v italijanski in evropski zgodovini," je poudaril.

Predsednik največje slovenske opozicijske stranke SDS Janez Janša se je v odgovoru na ta tvit Tajaniju zahvalil in dejal, da je "zelo jasen". "Na žalost nikoli ne slišimo podobne nepogojne obsodbe komunizma s strani socialistov. Ves čas uporabljajo dvojna merila," je izpostavil.

Italijanski politik je predvsem slovensko in hrvaško javnost razburil že s svojimi izjavami na februarski slovesnosti spomina na žrtve fojb v italijanski Bazovici, ko je dejal, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija". Zanje se je sicer slovenskemu in hrvaškemu političnemu vodstvu opravičil.

Tedaj so slovenski Socialni demokrati sprožili tudi spletno peticijo za njegov odstop, ki jo je doslej podpisalo več kot 27.000 ljudi.